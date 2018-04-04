İOKBS için son gün 5 Nisan

Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) başvurular 5 Nisan’da sona eriyor. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu yapılabilecek. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Öğrenciler ‘2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu’ na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilirler. Sınava giriş belgeleri 24 Mayıs’ta MEB tarafından açıklanacak. İOKBS 3 Haziran Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sonuçları ise 18 Temmuz’da ilan edilecek. Peki bursluluk sınavı başvuru şartları neler? İşte adayların merak ettiği soruların cevapları:

AÇIKÖĞRETİMLİLER PYBS’YE GİREMİYOR

- Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

- İOKBS’ye girmek için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak, liselerde sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak, uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak şartları aranıyor.

- Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11 bin 600 TL’ yi geçmemesi gerekiyor.

- Açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.

- Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramıyorlar.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİ DEVLETE GEÇERSE BURS ALABİLİR

- Özel okul öğrencileri İOKBS’ye başvurabilir; sınavı kazananlar MEB’e bağlı yurtiçindeki resmî (devlete ait), örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam ederse bu haklarından yararlanabilir. Ancak, Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

- Sosyal Hizmetler Kanunu,

- Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler,

- Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun harp veya vazife malulü sayılanların çocukları özel okullara devam etse de bursluluk haklarını kaybetmeyecekler.

BURSLULAR YATILIYA, YATILILAR BURSLULUĞA GEÇEBİLİYOR

- Liselerde eğitim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan İOKBS’ye başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde bursluluğa; burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecek. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmiyor.