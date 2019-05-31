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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
31.05.2019 - 16:06, Son Güncelleme:/

İlkokul öğrencilerinden fırsat eşitliği araştırması

Öğrenciler, daha ilkokuldan itibaren toplumun çeşitli sorunlarına dikkat çeken araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Özel okul 4’üncü sınıf öğrencileri de ‘fırsat eşitliği’ konusunda bir araştırma yaptı.

İlkokul öğrencilerinden fırsat eşitliği araştırması
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Türkiye’de öğrenciler, kendi araştırma projeleriyle öğrenmelerine katkı sunuyor. Son olarak AREL Koleji ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri bu yıl 13’üncü kez hazırlandıkları ‘PYP Sergi Ünitesi Sunumu’nda dünyanın önemli sorunları arasında yer alarak çözüm bekleyen, ‘fırsat eşitliği’ konusuna dikkat çekti Araştırmalarının sonuçlarını okulda düzenledikleri bir sunumda paylaştılar.

RÖPORTAJ YAPTILAR
Öğrencilerin konu ile ilgili irtibata geçtikleri Sende Gel Derneği Başkanı İbrahim Betil, okulda yaptığı sunumla ayrıca bir farkındalık yarattı. Araştırma grupları İstanbul AREL Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bakırköy Mimarlar Odası, İstanbul Kitapları Sesli Kütüphanesi gibi önemli makamlarda önemli kişilerle röportaj yaptı. 12 ana başlıkta ilgi grubu halinde aylar süren araştırmalarını tamamlayan öğrenciler, akademik araştırma sonuçlarını, sunumun yanı sıra drama, müzik ve dans gösterileriyle izleyenlerle paylaştı. Fırsat eşitliğinin sosyal ve çevresel etkilerini ve bunların yarattığı sonuçları sorgulayarak gözler önüne seren öğrenciler, ayrıca bir dünya vatandaşı olarak hangi sorumluluklara sahip oldukları konusunda da toplumu bilgilendirdi.

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