İlkokul öğrencilerinden fırsat eşitliği araştırması
Öğrenciler, daha ilkokuldan itibaren toplumun çeşitli sorunlarına dikkat çeken araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Özel okul 4’üncü sınıf öğrencileri de ‘fırsat eşitliği’ konusunda bir araştırma yaptı.
Türkiye’de öğrenciler, kendi araştırma projeleriyle öğrenmelerine katkı sunuyor. Son olarak AREL Koleji ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri bu yıl 13’üncü kez hazırlandıkları ‘PYP Sergi Ünitesi Sunumu’nda dünyanın önemli sorunları arasında yer alarak çözüm bekleyen, ‘fırsat eşitliği’ konusuna dikkat çekti Araştırmalarının sonuçlarını okulda düzenledikleri bir sunumda paylaştılar.
RÖPORTAJ YAPTILAR
Öğrencilerin konu ile ilgili irtibata geçtikleri Sende Gel Derneği Başkanı İbrahim Betil, okulda yaptığı sunumla ayrıca bir farkındalık yarattı. Araştırma grupları İstanbul AREL Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bakırköy Mimarlar Odası, İstanbul Kitapları Sesli Kütüphanesi gibi önemli makamlarda önemli kişilerle röportaj yaptı. 12 ana başlıkta ilgi grubu halinde aylar süren araştırmalarını tamamlayan öğrenciler, akademik araştırma sonuçlarını, sunumun yanı sıra drama, müzik ve dans gösterileriyle izleyenlerle paylaştı. Fırsat eşitliğinin sosyal ve çevresel etkilerini ve bunların yarattığı sonuçları sorgulayarak gözler önüne seren öğrenciler, ayrıca bir dünya vatandaşı olarak hangi sorumluluklara sahip oldukları konusunda da toplumu bilgilendirdi.
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