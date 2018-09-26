Google bursiyeri Muratcan: Kendinizi küçük görmeyin
Google'dan burs alan ‘ilk Türk engelli’ Muratcan Çiçek, memleketi Keşan'da öğrencilerle bir araya geldi. Çicek, "Öğrenciler kendilerini küçük görmesinler. İstedikleri zaman her şeyi başarabilirler. Ben öğrenciyken, ailemin maddi durumu nedeniyle 'büyük işler yapamam' diye düşünüyordum ancak çalıştım ve istedim. Öğrencilerin bu yolda engelleri olacaktır. Fakat çalışarak engeller aşılabilir" dedi.
Doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanıp yürüyemeyen, konuşmakta ve ellerini kullanmakta güçlük çeken Muratcan Çiçek, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olması sonrası Google'dan burs kazanarak Amerika'da eğitimine devam ediyor.
California Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine çalışmalarını sürdüren Çiçek, memleketinde mezun olduğu okulların öğretmenlerinin organizasyonuyla Keşan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
Çiçek, öğrencilerin kendilerine büyük hedefler koymaları gerektiğini söyledi.
'ENGELLER AŞILABİLİR'
Hedeflere ulaşmanın en önemli noktasının çalışmak olduğunu anlatan Çiçek, "Bizler küçük yerde yaşıyoruz. Ailemin de maddi durum yok. Ancak öğrenciler kendilerini küçük görmesin. İstedikleri zaman her şeyi başarabilirler. Ben öğrenciyken, ailemin maddi durumu nedeniyle 'büyük işler yapamam' diye düşünüyordum ancak çalıştım ve istedim. Öğrencilerin bu yolda engelleri olacaktır. Fakat çalışarak engeller aşılabilir" diye konuştu.
Muratcan Çiçek, engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı projeler üzerine çalıştığını da söyledi.
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