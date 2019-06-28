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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
28.06.2019 - 10:23, Son Güncelleme:/

Galatasaray kurası çekildi

Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan ve her yıl yüzlerce velinin başvurduğu Galatasaray İlkokulu’na 2019-2020 eğitim döneminde birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci için kura çekildi.

Galatasaray kurası çekildi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Galatasaray İlkokulu için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenci alınacak. Okul, 60-66 aylık ve 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları kabul etti. Bu yıl da binlerce veli çocuğunu Galatasaray’a göndermek için başvurdu. Kura çekimi ise Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında yapıldı. Çekiliş, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle yapıldı.

ÖNKAYITLAR 1-3 TEMMUZ’DA
Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanacak. Önkayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula önkayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek.

KONTENJAN DOLMAZSA YENİ ÇEKİLİŞ OLACAK
Önkayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin önkayıtları 5 Temmuz’da alınacak.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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