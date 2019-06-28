Galatasaray kurası çekildi
Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan ve her yıl yüzlerce velinin başvurduğu Galatasaray İlkokulu’na 2019-2020 eğitim döneminde birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci için kura çekildi.
Galatasaray İlkokulu için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenci alınacak. Okul, 60-66 aylık ve 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları kabul etti. Bu yıl da binlerce veli çocuğunu Galatasaray’a göndermek için başvurdu. Kura çekimi ise Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında yapıldı. Çekiliş, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle yapıldı.
ÖNKAYITLAR 1-3 TEMMUZ’DA
Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanacak. Önkayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula önkayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek.
KONTENJAN DOLMAZSA YENİ ÇEKİLİŞ OLACAK
Önkayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin önkayıtları 5 Temmuz’da alınacak.
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