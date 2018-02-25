 Evden çıkmadan İngilizcenize güç katmanın 10 yolu

İngilizcenizi geliştirmek için bir kurs, seyahat ya da özel eğitim pahalı olabilir. Ancak bu durum İngilizceye hakim olmanıza engel değil. Ücretsiz olarak, hatta evden dışarı çıkmadan yapabileceğiniz çok fazla etkinlik var. İşte ABD’li İngilizce eğitim platformu ‘Spokenenglishpractice’ten 10 dikkat çekici yöntem.

1 - PRATİK YAPIN

Yüksek sesle konuşurken, bir dilde akıcı olamayacağınız yaygın bir bilgi. İngilizce konuşan herhangi bir arkadaşınız yoksa bu zor olabilir. İyi haber; Skype ve Facetime gibi teknolojiler hemen hemen her yerden biriyle konuşmanız için bir yol sunar. Konuşma İngilizcesini biriyle Skype görüşmesi yaparak geliştirebilirsiniz.

2 - VİDEO VE TELEVİZYON İZLEYİN

Çoğu televizyon şovları İngilizce. Bunları izlerken basit kelimeleri ve sözcük gruplarını tanıyabilirsiniz. Çizgi filmler de buna başlamak için çok iyi bir yöntem. Birçok çocuk karikatürü basit bir dil kullanır ve dil bilgisi öğretir. Evde dinlenirken bunları izleyebilirsiniz.

3 - KİTAPLARI SESLİ OKUYUN

Kitaplar sayısız kelime, deyim ve değişik söyleyişlerle dolu. Kitap okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardımcı olur. Anlatı içeren kurgu kitapları genellikle diyaloğa dayanır. Diyalog, İngilizceyi nasıl konuştuklarına dair bir fikir verebilir. Bu diyaloğuyu sesli okuduğunuzda telaffuzunuz gelişecek. Hiç diyalog olmasa bile, yüksek sesle okuma, konuşma İngilizcenizi evde geliştirmek için yararlı bir yol.

4 - SESİNİZİ KAYDEDİN

İngilizce’de bir deyim var; “Uygulama mükemmel yapar.” Bu, tekrar tekrar bir şeyler uygulamak, bu beceriyi mükemmelleştirebilmenize olanak tanır. Bununla birlikte, bazen sizi düzeltecek kimseniz yoksa, gerçekten durumunuzu görmek zor olabilir. Neyse ki, kendi sesinizi kaydederek durumunuzu görebilirsiniz. Sıklıkla yaptığınız hataları ve yanlış kullanımlarınızı bu sayede anlayabilirsiniz.

5 - TEKERLEME EZBERLEYİN

Evinizde konuşulan İngilizceyi geliştirmenin diğer bir yolu da tekerlemeler. Bunlarda telaffuz edilmesi zor olan benzer kelime ve sesler kullanılır. Tekerlemeleri arkadaşlarınıza yüksek sesle söylemek, belirli seslerin yanı sıra telaffuz becerilerinizde de pratik yapmanıza yardımcı olur. İlk başta zor olabilirler, ancak bunları uygularken ve tekrar ederken İngilizcenizi geliştireceksiniz.

6 - ŞARKI DİNLEYİN

Birçok kişi zevk, rahatlama ve konsantrasyon için şarkı dinler. Şarkı da İngilizcenizi ilerletmede çok yardımcı olabilir. En sevdiğiniz İngilizce şarkınızı tekrar dinlemek, daha önce duymamış olabileceğiniz farklı sözcükleri, sözcük öbekleri ve cümleleri görmenizi sağlyacak. Şarkı söyleyerek de telaffuzunuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz. En popüler şarkıların sözlerine internetten ulaşabilirsiniz.

7 - VİDEO OYUNLARI OYNAYIN

Video oyunları uluslararası bir ekonomi. İngilizceyi daha iyi öğrenmek istiyorsanız, alt yazıyı kendi dilinize göre ayarlayabilirsiniz. Oyun boyunca, karakterlerin konuşmalarını duyacaksınız ve ne dediklerini okuyacaksınız. Bu sizi İngilizce’nin günlük kullanımlarına daha aşina bir hale getirecek.

8 - DİL BİLGİSİ ZAMANI

Yüksek sesle konuşmanın, bir dili öğrenmenin en iyi yolu olduğu biliniyor. Bununla birlikte, dil bilgisi de önemli. Boş zamanınızda dil bilgisi çalışmak, İngilizce’nin bir dil olarak nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacak. Kelimeleri düzgün şekilde kullanabilmek ve doğru cümleler kurmak, akıcılığınızı olumlu etkileyecek.

9 - KELİME TABANLI BULMACALAR ÇÖZÜN

Doğru yöntemi kullanırsanız İngilizce çok eğlenceli olabilir. Bunun için İngilizce kelime tabanlı uygulamaları deneyin. ‘Scrabble’, ‘Boggle’ ve ‘Mad Gab’e bir göz atabilirsiniz. Bu oyunlar çok oyunculu olduğu için, İngilizce bilen arkadaşlarınızla birlikte deneyebilirsiniz.





10 - AKILLI TELEFONLARDA İNGİLİZCE OYUNLAR

Eğer bu tip oyunlar size göre değilse, mobil dünyada birçok kelime oyunu var. Yukarıda bahsedilen oyunların farklı versiyonları, aynı zamanda kelime ve İngilizce becerileri içeren pek çoğunu bulabilirsiniz. ‘Words with Friends’i deneyin. Sayısız kelime oyunu ücretsiz olarak sizi bekliyor.