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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
08.05.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Erasmusla her sene 55 bin öğrenci yurtdışına çıkıyor

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Erasmusla her sene 55 bin öğrenci yurtdışına çıkıyor

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, "Erasmus sayesinde her sene yaklaşık 55 bin Türk öğrenci, yurtdışına gidiyor. Bu bakımdan bütçenin artmasıyla birlikte bu sayının da artmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, Erasmus programına ilişkin, "Erasmus sayesinde her sene yaklaşık 55 bin Türk öğrenci, yurtdışına gidiyor. Bu bakımdan bütçenin artmasıyla birlikte bu sayının da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yenel, Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın düzenlediği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Hisarüstü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Erasmus'un yaklaşık 30 yıldır insanların hayatlarını değiştirdiğini ve yeni ufuklar açtığını söyledi. Erasmus'a ilişkin detaylı bilgilerin verildiği toplantıda, bu kapsamda Türkiye'de okuyan öğrenciler de yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik Erasmus programlarının bütçesini arttırdığına dikkati çekerek, bunun Türkiye açısından olumlu olduğunu dile getirdi. Yenel, Erasmus'un Türkiye'de başarılı bir şekilde çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye 2003'den beri bu projenin içerisinde ve Erasmus kapsamında en çok proje üretip yararlanan ülkelerden birisiyiz. Bu kapsamda binlerce Türk öğrenci yurtdışına gidiyor ve binlerce Avrupalı öğrenci de Türkiye'ye geliyor. Erasmus programı, somut bir getirisi olan projedir ve iki taraf da olumlu bir şekilde etkileniyor. Türkiye-AB ilişkileri ne kadar iniş-çıkışlar yaşasa da bu durum, Erasmus Programını hiçbir zaman menfi olarak etkilemedi, tam aksine kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Komisyon da bu olumlu gelişmeyi gördüğünden, programın başarısının devam etmesi için bütçesini arttırmış vaziyettedir. Biz bunu çok olumlu karşılıyoruz ve ileride daha da çok sayıda öğrencimizin Erasmus'dan yararlanacağını düşünüyoruz."

Selim Yenel, Erasmus çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye çok sayıda yabancı öğrencinin geldiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Öte yandan, Türkiye'den daha çok Polonya'ya öğrenci gittiğini gördük. Şaşırtıcı olabilir ama oradaki şartların iyi olması ve ucuz olması etkili oluyor. Bunun daha başka ülkelere de yansımasını istiyoruz, önümüzdeki günlerde zaten sayı artacaktır fakat şu anda Erasmus sayesinde her sene yaklaşık 55 bin Türk öğrenci, yurtdışına gidiyor. Bu bakımdan bütçenin artmasıyla birlikte bu sayının da artmasını bekliyoruz."

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