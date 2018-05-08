Erasmusla her sene 55 bin öğrenci yurtdışına çıkıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, Erasmus programına ilişkin, "Erasmus sayesinde her sene yaklaşık 55 bin Türk öğrenci, yurtdışına gidiyor. Bu bakımdan bütçenin artmasıyla birlikte bu sayının da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yenel, Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın düzenlediği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Hisarüstü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Erasmus'un yaklaşık 30 yıldır insanların hayatlarını değiştirdiğini ve yeni ufuklar açtığını söyledi. Erasmus'a ilişkin detaylı bilgilerin verildiği toplantıda, bu kapsamda Türkiye'de okuyan öğrenciler de yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik Erasmus programlarının bütçesini arttırdığına dikkati çekerek, bunun Türkiye açısından olumlu olduğunu dile getirdi. Yenel, Erasmus'un Türkiye'de başarılı bir şekilde çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye 2003'den beri bu projenin içerisinde ve Erasmus kapsamında en çok proje üretip yararlanan ülkelerden birisiyiz. Bu kapsamda binlerce Türk öğrenci yurtdışına gidiyor ve binlerce Avrupalı öğrenci de Türkiye'ye geliyor. Erasmus programı, somut bir getirisi olan projedir ve iki taraf da olumlu bir şekilde etkileniyor. Türkiye-AB ilişkileri ne kadar iniş-çıkışlar yaşasa da bu durum, Erasmus Programını hiçbir zaman menfi olarak etkilemedi, tam aksine kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Komisyon da bu olumlu gelişmeyi gördüğünden, programın başarısının devam etmesi için bütçesini arttırmış vaziyettedir. Biz bunu çok olumlu karşılıyoruz ve ileride daha da çok sayıda öğrencimizin Erasmus'dan yararlanacağını düşünüyoruz."

Selim Yenel, Erasmus çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye çok sayıda yabancı öğrencinin geldiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öte yandan, Türkiye'den daha çok Polonya'ya öğrenci gittiğini gördük. Şaşırtıcı olabilir ama oradaki şartların iyi olması ve ucuz olması etkili oluyor. Bunun daha başka ülkelere de yansımasını istiyoruz, önümüzdeki günlerde zaten sayı artacaktır fakat şu anda Erasmus sayesinde her sene yaklaşık 55 bin Türk öğrenci, yurtdışına gidiyor. Bu bakımdan bütçenin artmasıyla birlikte bu sayının da artmasını bekliyoruz."