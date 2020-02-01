En az 50 yıl daha iyi öğretmenlere ihtiyaç var

Prof. Stamper, “Yapay zekâ öğretmenin yerini almayacak, ona destek olacak. Ama öğretmenin rolü değişiyor. Öğretmen sınıfta geleneksel biçimde ders anlatmaya devam edecek. En az 50 yıl daha öğretmenlere ihtiyaç var” dedi. 1000’i aşkın eğitimcinin katıldığı konferans sonrası görüştüğüm Prof. Stamper, şunları söyledi:

Dünya çapında yoksul çocukların teknolojiye erişimi, iyi öğretmenler tarafından eğitilmelerinden daha kolay. Hâlâ iyi öğretmenin her şeyden daha önemli olduğu bir noktadayız. Öğretmenin eğitimdeki vazgeçilmez rolü en az 50 yıl daha devam edecek.

Yoksul çocuklar teknoloji kullanmaya zorlanacak. Çünkü ders teknolojisi ucuzluyor. ABD’deki herkesin tableti var ama kaliteli yazılıma ulaşmak, yani iyi içeriğe sahip olmak zor. Çünkü altyapı pahalı. İyi öğretmenin her şeyden önemli olduğu bir noktadayız hâlâ. İyi öğretmene erişim, teknolojiye erişimden çok daha zor. Özellikle düşük bütçesi olan okulların kaliteli eğitim içeriğine ulaşması zor oluyor.

Eğitim yapay zekâyla daha da gelişecek. Öğrenciler için özel destek ve kişiselleştirilmiş eğitim imkânları daha iyi olacak. Çünkü elimizde çok veri var ve bunların doğru analizleriyle eğitim daha kişisel olacak. Yani elimizdeki verilerle bir çocuğun durumunu daha iyi değerlendirip buna göre anlatım yapacağız. Yapay zekâ ile değerlendirmeler daha verimli ve daha gerçeğe dayalı oluyor. Ama tabii kişisel veri söz konusu olunca mahremiyet sorunu da var. Büyük bir fırsat ama riskleri de var. Verilerin doğru ve tarafsız kullanıldığından, yanlış bir şey yapılmadığından emin olmalıyız.

Teknolojiyi geliştirmemiz, iyi içerik sağlamamız ve öğretmene destek olarak kullanmamız lazım. İyi bir araç olabilmeli. Yani dersin daha iyi nasıl anlatılacağı, bir konuyu hangi öğrenciye en iyi nasıl aktarılacağı noktalarında yapay zekâ işe çok yarıyor.

Öğrenme hedefleri belirlenerek öğrencinin kolay öğrenmesi sağlanıyor.

BAKAN ZİYA SELÇUK: YAPAY ZEKÂ TEMELLİ BİR SİSTEM OLACAK

SEMPOZYUMUN açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 2020’de yapay zekâ üzerinde duracaklarını, 2023 eğitim vizyonunda da üzerinde durulan bir konu olduğunu söyledi. Selçuk, teftiş, öğrenme, öğretme, hizmet içi eğitim gibi birçok sürecin yapay zekâ temelli organize edildiği sistemin pilot çalışmalarının hızla sürdüğünü vurguladı.

ÖZEL OKULLARIN BEKLEDİĞİ ‘TEMİNAT

ANTALYA’da 1000’i aşkın özel okul yönetici ve patronunun kuşkusuz en merak ettiği şey, özel okullara yönelik bakanlığın yapacağı düzenlemeydi. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk net bir şey söylemedi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’dan küçük de olsa bazı ipuçları aldım. 12 bini aşkın özel okul var. Özellikle geçen yıl özel okullar için zor bir dönem oldu. Doğa Koleji’nde öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin ardından bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

BİR YILLIK MASRAF BLOKE EDİLECEK

Yeni okul açacaklardan menkul, gayrimenkul ya da teminat mektubu istenecek. Bunun için kontenjan kadar öğretmen sayısı da belirleyici olacak. Yani yeni okul açacak birinin önce kontenjanına bakılacak, asgari ücretin üzerinden ortalama bir rakam belirlenerek bir yıllık öğretmen ücreti, bir yıllık bina kirası ve cari giderler için belli bir ücret, bankada bir ya da üç yıl boyunca bloke edilecek. Her yıl hesaplara bakılacak. Para yerine gayrimenkul da teminat olarak gösterilebilecek. Halen açık olan okullar ise bu kanunun çıkmasının ardından kendilerinden de teminat isteneceği endişesini taşıyor. Bu konuda henüz netlik olmasa da var olan okullar için de uzun yıllara dayalı bir teminat istenirse şaşırmamalı.