‘Eğitimde Birlikteyiz’ projesi başladı

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı, UNICEF'in teknik desteğiyle hayata geçirilen ‘Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin (Eğitimde Birlikteyiz) tanıtımı yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNİCEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, bakanlık olarak her çocuğun hakkı olan kapsayıcı ve nitelikli eğitimi tüm çocuklara sunmayı amaçladıklarını belirtti. Safran, konuşmasına şöyle devam etti:

"2023 vizyonumuzda da belirtildiği üzere her çocuk ilgi, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uzanabilir ve çocuklarımıza potansiyellerini gerçekleştirme imkânı sunmak bizlerin asli görevi.

ENGELİ OLAN ÇOCUKLARIN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE ERİŞİMLERİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmaları sadece farklılıkları olanlar değil tüm çocukların gelişimi ve akademik başarısının artmasını desteklediğini gösteren araştırmaların bulunuyor. Çocuklar ayrımcılık yapmaz, ayırt etmeyi maalesef bizden öğrenir. Çocuklar merak eder, sorar ama kesinlikle bizden daha çok farklılıklara saygılılar. Biz onlara bir arada olmanın, farklılıklarımızla bir bütün olmanın bizi zenginleştiren, güçlendiren yanımızın birlikteliğimiz olduğunu aktarabilirsek daha güçlü bir toplumun da zeminini hazırlamış oluruz. İşte tam bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanan ve tüm farklılıklarımızla 'eğitimde birlikteyiz' diyen bu projeyle kaliteli, kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1’inci sınıfa erişimlerini artırmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı, engeli olan çocukların ailelerinin kapsayıcı eğitim hakları, imkânları ve okul-aile işbirliğinin önemini hakkında farkındalığın artmasını amaç edindik.

Öğretmenlere açılan her yeni ufuk, çocuklar için bir kilometre taşı olacak. Bu nedenle öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin felsefesine uygun bilgi ve becerilerle donatılmasını önceliyoruz. Proje kapsamında hazırlanan öğretmen eğitimleri, öğrenci-öğretmen etkinlik kitapları, çocuklar için öykü kitapları hazırlandı.

DEĞİŞİMİN ANAHTARI ÖĞRETMENLERİMİZ

Bizler bu projeyle tüm öğrencilerin bir arada bulunmasının, farklılıkların zenginliğimiz olduğunun ve kapsayıcılık adına atılan her adımın tüm taraflara bir kazanç olarak geri döneceğinin bilinmesini özellikle istiyoruz. Projenin sahada uygulanabilir hale gelmesi için bizler çok fazla emek harcadık ancak sizlerin sahada bu projeyi sahiplenmesi, tüm çocuklara ulaşmak için göstereceği çaba ve bizlere desteğiniz, bizler için şu ana kadar gerçekleşen bu konudaki tüm çabalardan çok daha önemli. Çünkü biliyoruz ki değişimin anahtarı öğretmenlerimiz.”

PROJEYLE 32 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da konuşmasında proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikli olarak kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini hedeflediklerini anlatan Gençoğlu, şunları söyledi:

"Bu kapsamda 38 adet hikaye kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik kitapları, öğretmen uygulama kılavuzları hazırladık. Engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları, imkânları ve okul-aile işbirliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının arttırılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla kamu spotu, kısa filmler, basın duyuruları, sosyal medya duyuruları, posterler, broşürler ve çevrimiçi başarı öyküleri kullanılarak geniş çaplı bir medya kampanyası gerçekleştirilecek. Ayrıca, hazırladığımız Aile ve Toplum Kılavuzu ile okullarda yürüttüğümüz çalışamalara da güç katmış olacağız. Bu çalışmaları yaparken öğretmenlerin tüm çocuklara kaliteli, kapsayıcı eğitim sunabilecekleri bilgi ve becerilerinin arttırılmasını da hedefliyoruz. Bu çerçevede eğitici eğitimleriyle öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirildi. Projenin pilotlama süreci sonrasında sürecin tamamın yeniden gözden geçirilecek. Proje sürecinde altı ilde, 90 pilot okulda, 1200 öğretmenimize ulaştık ve öğretmenlerimiz sayesinde hedeflediğimiz öğrenci sayısı 32 bin."

6 İLDE 90 PİLOT OKULDA UYGULANACAK

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF arasında doğrudan sözleşme usulüyle uygulamaya konulan ‘Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’ İzmir, Bursa, Samsun, Konya, Antalya ve Gaziantep olmak üzere toplam altı ilde, 90 pilot okulda uygulanacak. Projeyle engeli olan çocukların erken çocuklukta kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlama, ekonomik ve sosyal yaşama erişimlerini kolaylaştırma hedefleniyor.