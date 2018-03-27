DGS kontenjanlarının yüzde 97'si doldu

ÖSYM, 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) raporunu internet sayfasından yayınladı. ÖSYM'nin 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'ndan sonra açıkladığı DGS raporuna göre, sınava Meslek Yüksekokulları (MYO) ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ön lisans mezunları, bir lisans programına yerleşebilmek için giriyor.

325 BİNDEN FAZLA ADAY DGS’YE BAŞVURDU

Rapora göre, 2017 yılında DGS'ye 325 bin 438 aday başvurdu. Sınavı geçerli sayılan adayların yüzde 75'i MYO, yüzde 25’i ise AÖF ön lisans programlarından mezun oldu.

DGS kontenjanlarının özellikle 2016’dan sonra önemli oranda arttığı, 2017’de 120 binler seviyesine ulaştığı görüldü. 2017’de DGS kontenjanlarının yüzde 73'ünü AÖF kontenjanları, yüzde 27'sini ise AÖF dışındaki lisans programı kontenjanları oluşturdu ve kontenjanların yüzde 97'sine yerleştirme yapıldı.

Bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 17'si AÖF ön lisans programlarından, yüzde 83'ü ise MYO programlarından mezun oldu.

SINAV İÇİN İKİ ÖNERİ

2017 DGS’nin ayrıntılı analizlerine yer verilen raporda sınavla ilgili iki öneri de sunuldu.

Sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayısının yüksek oranda olması nedeniyle sınav süresinde iyileştirme yapılması, DGS'de adaylara 120 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilmesi önerildi.

Raporda, adayların sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştıkları göz önüne alınarak DGS ile lisans programlarına yerleşmek üzere puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi tavsiye edildi.

YDS VE TUS ANALİZLERİ DE YAYIMLANACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, raporla ilgili, 2018’den itibaren sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını söyledi.

Bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkân vereceği gibi sınavları isteyen kurum ve kuruluşlar için de yol gösterici olacağını düşündüklerini belirten Özer, şubat ayında 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu yayınladıklarını söyledi.

İkinci değerlendirme raporunda 2017 DGS’yi ele aldıklarını belirten Özer, "Nisan ayı içerisinde hem 2017 YDS’nin hem de TUS’un analizlerini tamamlayıp yayınlamayı planlıyoruz. Böylece her ay bir önceki yıla ait bir veya birkaç sınavın değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Rapor, Hande Tanberkan Suna, Dr. Sadri Şensoy, Dr. Eren Suna, Emine Eroğlu ve Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu tarafından hazırlandı.

Rapor, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda son halini aldı.

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız yer aldı.