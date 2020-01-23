Destek eğitim odalarının sayısı 400’e çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda açılan ‘destek eğitim odalarını’ yeni oluşturulan standartlara göre dönüştürmek için 2019 yılında çalışma başlattı. 2019 sonunda 81 ilde 200 tane olan yeni destek eğitim odası sayısı, 2020 yılı başında 400’e çıkarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:

‘DESTEK KONUSUNDA KARARLIYIZ’

“2019 yılı sonunda özel çocuklarımız için 81 ilde en az bir, toplamda 200 yeni destek eğitim odamız olacak demiştik. Geçen yılın başında belirlenen standartta sadece 33 ilde hizmet veren 79 destek eğitim odası bulunuyordu. Bu amaçla gerekli çalışmaları yaptık ve kaynağı oluşturduk. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz ve tüm il müdürlerimiz 121 yeni destek eğitim odası kurulması ve hizmete alınması için çalışmalarını kısa sürede tamamladılar. Ve 81 ilde yeni standartlara göre kurulmuş toplam 200 odayı özel eğitim öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bazı illerimizde yeni standartlarda sadece bir tane destek eğitim odası olması bu hizmetlere erişimi kısıtlıyordu. Hedefi büyütmek zorundaydık. 200 ilave destek odası kurmayı yeni hedef olarak koyduk. Burada özellikle büyükşehirlerimize ağırlık verdik. Örneğin, İstanbul’daki yeni standartta destek eğitim odası sayısı 6’dan 35’e; Ankara’daki 10’dan 25’e; Antalya’da 1’den 10’a; Gaziantep’de 2’den 10’a; Konya’da 4’den 10’a; Mersin’de 5’den 10’a; Bursa’da 4’den 12’ye; Kocaeli’nde 10’a ve İzmir’de de 15’e çıktı. Artık 81 ilimizde yeni standartlara göre kurulmuş toplam 400 özel eğitim destek odası, özel öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Destek konusunda kararlıyız.”

‘DESTEK EĞİTİM ODASI’ NEDİR?

‘Destek eğitim odası’, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç ve gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamları. Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirleniyor. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor. Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde (öğrencinin ders saati içinde veya dışında) planlanıyor.