Darüşşafaka 2023’te üç kampüs hedefliyor

Çamaş, yıllardır daha fazla çocuğa destek olmak için okulun kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Hem Maslak’taki ana bina, hem de Bursa ve İzmir’de yeni okul açılışı için çabalarının olduğunu belirten Çamaş, iki yıl sonrasında bu konuda müjde vermeye hazırlandıklarını söylüyor.

- İzmir ve Bursa’ya ne zaman okul açılıyor?

İzmir ve Bursa’da arazi tahsisleriyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz 2023’ten önce buralarda okul çalışmalarına başlayabilmek. Tüm bunlar içinde bağış kaynaklarımızı geliştirmemiz ve sürdürülebilir hale getirebilmemiz oldukça önemli. Bu konuda yoğun olarak çalışıyoruz. Önceliğimiz Maslak Kampüsü’müzün kapasitesini yüzde 50 oranında büyüterek burada 1.400 çocuğa eğitim imkânı verebilmek.

- Darüşşafaka bugüne kadar kaç çocuğa kucak açtı?

Darüşşafaka 155’inci yılını kutluyor. On binlerce çocuğa eğitim verdi. Şu anda hayatta olan 3-4 bin Darüşşafakalı var. Okul ilk açıldığı zaman kapasite düşükmüş. Darüşşafaka hep bağışlarla ayakta durduğu için kaynakları doğrultusunda, eğitim kalitesinden ödün vermeden yol almış. Son yıllarda her sene 120 öğrenci alıyoruz. Şu an okulumuzda 958 öğrenci Türkiye’nin 70 farklı ilinde eğitim görmekte.

- Başvuran kaç öğrenciyi geri çevirmek zorunda kalıyorsunuz?

En çok üzüldüğümüz konuların başında bu geliyor. 2 bin 500’e yakın öğrenci her yıl sınavımıza giriyor. Maalesef 120 öğrenci alabiliyoruz. Kapasitemiz fiziki olarak bu kadar.

- Bağışlarla ayakta duruyorsunuz.

Evet, sadece bağışlarla hayatını sürdüren, nitelikli eğitim veren, sadece bir müfredatı uygulama, belli standartta eğitimi verip okutma gibi bir anlayış değil. Bu şansı yakalayan çocukların Darüşşafaka’yı bitirdikten sonra iyi bir üniversitede devam edebilme standartına sahip olması, sonrasında rekabetçi hayatında kendine yer bulması için çaba harcıyoruz. Böyle bir eğitim yolculuğu maliyetli. Elimizdeki imkanlar şu anda bu kadar çocuğa ulaşmamıza, dokunmamıza sebebiyet veriyor. Tek hedefimiz bu yıyı arttırıp, daha fazla çocuğa dokunabilmek.

- Kaç yaşından itibaren öğrenciler Darüşşafakalı oluyor?

4’üncü sınıfı bitirmiş öğrenciler sınava girebiliyor, 5’inci sınıftan itibaren eğitime başlıyorlar, lise son sınıfı bitirinceye kadar dört sene ortaokul, dört sene lise ile toplamda sekiz sene okuyorlar. Ama üniversitede de desteğimiz devam ediyor.

- Üniversiteye gidenlere de desteğiniz devam ediyor mu?

Maddi olarak burs verip, mentörlük yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli kanaat önderleri akademisyen, iş dünyasında kendi uzmanlık alanlarında olanlar öğrencilerimize üniversite hayatları boyunca destek verip, onları hayata hazırlıyor.

STEM EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Hızlı değişen bir dünya var. Bugünden bu dönemi okumamız lazım. Bu çocuklar 2030’larda iş hayatına atılacaklar. Bizim eğittiğimiz çocuklar üniversite hayatı sonrası iş hayatına atılınca nasıl dünyaya hangi iş kollarına bağlı olacağı onların içinde bu rekabetçi ortamda artılarının ne olacağını görmemiz gerekiyor. Yabancı dil her zaman çok önemliydi, bugün de öyle. Bilim ve teknikte de kodlamayı iyi öğretmeliyiz. Ortaokulda STEM eğitimine başladık, mış gibi değil, gerçekten yapıyoruz. Son birkaç yıldır özellikle bu konuda eğitim almış öğretmenleri aramıza katıyoruz. Gençlerle, çocuklarla beraber çok daha hızlı uyumlu çalışabiliyorlar. Bizim için STEM eğitimi çok önemli. Bazı öğrencilerimiz kendini geliştirince robot teknolojisine yöneliyorlar. Bizdeki robot kulübü birçok alandaki yarışmalarda başarılı işlere imza attılar.





ÖĞRETMENLER ROL MODEL OLMALI

Çocuk sevgisi olmasa öğretmenlik yapamazlar. Bizim çocuklarımızın en temel özellikleri bir yandan ebeveyn kaybı, bir yandan diğer ebeveynden uzak yaşaması. Darüşşafaka’da görev yapan eğitimcilerin, biraz öğretmen ötesi duygularla öğrencilerine yaklaşması lazım. Ama orada da çok kararlı olmalı. Yeni öğretmenlere hep onun eğitimini veriyoruz. Aman ne duygusallıkta çok öteye gidin, ne de kuralcı bir öğretmen olun. Bu dengeyi kazanınca bu sizin hayat başarınız olur. Bizdeki öğretmenler bu konuda iyi olmaları lazım. Diğer yandan ortaokuldaki öğretmenler ve lisedeki öğretmenler üniversiteye hazırlanma sürecinde daha farklı birikimleri olan konular itibarıyla ortaokuldaki öğretmenlerimizin önemli bir sayıda genç öğretmenler. Teknoloji hakimiyetleri bilime daha yakın olmaları çocuklarla daha kolay diyalog kurmaları, bilgilerini onlara aktarmaları ile oluyor. Her yıl öğretmenlik için bize binlerce başvuru oluyor. Yılda yaklaşık 15 yeni öğretmen aramıza katılıyor. Öğretmen dönüşümüz çok yüksek değil, duygusal bağ güçlü olduğu için kolay kolay öğretmenlerimiz bizden ayrılmıyor. Öğretmenlerden teknoloji hakimiyetleri dışında İngilizce bilmelerini istiyoruz. Sadece fen dersleri değil, beden eğitimi, sanat dersi öğretmenlerimizden de bir yabancı dil bilgisi istiyoruz.

Ayrıca öğretmenlerimizin çocuklara rol model olmaları lazım. Onlara sevecen, kucaklayıcı yaklaşım dışında duruşuyla, davranışlarıyla, konuşmasıyla her şeyiyle örnek olmalılar. Çünkü çocuklar sekiz yıl boyunca 7/24 saat o öğretmeni görerek yetişiyor. Biz de öyleydik, onlar farkında olmadan davranışı, duruşu konuşmayı kapmaya başlıyorsunuz. Bütün öğretmenler kendi talebe için rol modeldir, ama bizdeki biraz daha farklı oluyor. Bambaşka dünyada gelen çocuğu yepyeni dünyaya hazırlıyorsunuz. O dünyanın gereklilikleri içinde yetiştirmeliyiz çocuklardı. Onun için öğretmenlerimizin seçiminde biraz dikkat ediyoruz, ince eliyoruz.

HER ŞEY OLMASA OLUR, AMA EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ

Kalkınmış ülkelere bakınca bunun nedeni, temeli eğitilmiş toplumda yatıyor. Avrupa’ya bakılınca en gelişmiş sosyal demokrasinin, adaletin yerleştiği ülkelerde eğitim seviyesi en yüksek toplumlar olduğun görüyoruz. Bir ülkenin gerçekten uluslararası rekabet içinde olması ancak nitelikli eğitim almış bir genç neslin olması şart. O nedenle bugün artık özellikle Türk toplumunun önemli bir kısmı sadece kendi çocuklarını değil, kendi çocuklarının dışında gençlerin iyi eğitim almasını istiyor. Biz birkaç yıldır reklamlarımızda “Bazı şeyler olmasa da olur, ama eğitim olmazsa olmaz” sloganını kullanıyoruz. Damlaya damlaya göl olur, küçük büyük demeden eğitime yatırım yapın. Rakamın büyüğü küçüğü olmaz, her rakam bizim için önemli, her rakam kuruşuna kadar buradaki çocuklar için harcanıyor. Harcamalarımız şeffaf. Nereye ne kadar harcadığımızı açık açık ilan ediyoruz. Sürekli denetim altındayız, uluslararası kabul görmüş firmalara da kendimizi denetletiyoruz.

KİMDİR?

1950’de İstanbul’da doğan Talha Çamaş, orta öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 1971’de turizm sektörüne giren Çamaş 1981’de ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Visitur AŞ’yi kurdu. HABİTAT II, AGİT, 10. Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi, Dünya Satranç Olimpiyatları, NATO Zirvesi gibi birçok kongre, sempozyum ve toplantının fiilen yönetiminde bulundu. 1993-1999 tarihleri arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Turizm Seyahat Acenteleri Vakfı’nın, kurucusu olduğu Lütfi Kırdar İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı’nın işletmeci şirketi UKTAŞ AŞ’nin başkanlığını, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi bürosunun kurucu icra kurulu üyeliğini yaptı. Abdi İpekçi-Türk-Yunan Dostluk ve Barış Ödülü ile Fransız Turizm Altın Madalya Ödülü sahibi olan Çamaş’ın 'Dönence' isimli bir kitabı yayınlandı.