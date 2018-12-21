Çocukların öyküleri kitap olacak
Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Çocuktan Al Haberi Öykü Yazarlığı Atölyesi’nde eğitim alan çocukların kurs bitiminde yazdığı öyküler, kitaba dönüştürülecek.
Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleceğin yazarlarını keşfetmek için ‘Çocuktan Al Haberi Öykü Yazarlığı Atölyesi’ açıldı. Bu atölye ile çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amaçlanıyor.
Anafartalar İlköğretim Okulunda uygulamaya başlanan proje kapsamında, 4’üncü sınıfta okuyan 25 öğrenci kursa başladı. Öğrenciler, sekiz hafta boyunca atölyede öykü yazmanın tüm aşamalarını yaratıcı drama ekolünde oyunlar ve performanslarla öğrenecek.
Drama ve öykü yazarlığı hocası Songül Bozacı'nın vereceği derslerde öğrenciler, ‘Öykü nedir?’, ‘Öykü yazmak neden gerekli?’, ‘Zaman ve mekan tasviri oluşumu’, ‘Karakter oluşturma süreci ile dinamikler’ hakkında bilgi edinecek. Ayrıca atölyede Türk ve dünya çocuk kitapları üzerine okuma ve çözümlemelerde bulunacak. Kurs bitiminde sertifika verilecek kursiyerlerin yazmış olduğu öyküler bir araya getirilerek, kitaba dönüştürülecek.
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