Çocuklara yemekte denge eğitimi

Türkiye’de de durum farklı değil. 2010’daki Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre, her 5 çocuktan biri şişman. 0-5 yaş arasındakilerin yüzde 20.5’i şişman, yüzde 17’si zayıf, yüzde 11.5’i bodur. 6-10 yaş arasındakilerin yüzde 17.3’ü şişman, yüzde 20.7’si zayıf, yüzde 11.5’i bodur. 6-18 yaş arasındakilerin ise yüzde 20.5’i şişman. Bu tablo karşısında 2011’de Sabri Ülker Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte ‘Yemekte Denge Eğitim Projesi’ni başlattı. Çocuklara erken dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırarak ideal kilolarına ulaşmaları için 8 yıldır devlet okullarında öğretmen ve öğrencilere eğitim veriliyor. Bu yıl da pilot okullarda Marmara, Doğu Akdeniz ile SANKO üniversiteleri beslenme ve diyetetik bölümleri 32 haftalık dengeli beslenme eğitimini alan, 7-12 yaş arasındaki 2, 3 ve 4’üncü sınıfta okuyan 1.901 öğrenciyle araştırma yaptı. Araştırma sonuçları ilk kez İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen 13’üncü Avrupa Beslenme Konferansı’nda açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre Akdeniz diyetini uygulayan her 100 şişman çocuktan 2’si ideal kiloya kavuştu, boyları ortalama 2 cm uzadı, yüzde 94’ü kahvaltı etmeye başladı. Fiziksel aktivite düzeyinde ciddi artış gözlendi. Çocukların aşırı kilo alımı azalırken her 100 şişman çocuktan 2’si ideal kilosuna yaklaştı.

AKDENİZ DİYETİ BOYU DA UZATTI

Prof. Dr. Tanju Besler (Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı): “Bilinçlenen çocuklar, kahvaltı alışkanlığıyla şişmanlıktan ideal kiloya düştü. 8’inci yılına giren projemiz kapsamındaki araştırmamızla çocuklar, 32 haftalık eğitimden sonra kahvaltı alışkanlığı kazanıp sebze ve meyve gibi gıdaların tüketimini arttırdı, enerji dengesi için fiziksel aktivitenin önemini kavradı.

Eğitim alanlar besin gruplarını ve besleyici değerlerini daha iyi tanıyıp neyi ne kadar ve neden tüketmeleri gerektiğini öğrendi. Akdeniz diyetinin benimsenmesiyle eğitim öncesindeki çocukluk çağı fazla kilo oranı düşerek ideale yaklaştı. Bu, öğrencilerin Akdeniz diyetini benimsendiğini gösteriyor. Her 10 çocuktan 3’ünün Akdeniz diyetine uyumu iyi olarak değerlendirildi. Bu çocukların hareketli geçirdiği süreyle egzersiz için harcadığı zaman, diğerlerine göre daha yüksek. Öğrencilerin üç günlük besin tüketimine bakıldığında; ortalama enerji alımı eğitim sonrasında 2838’den 2690 kaloriye düşerek normal sınırlara yaklaştı. Eğitim sonrası her 100 şişman çocuktan 2’si ideal kilosuna kavuştu, büyüme ve gelişme çağında olan öğrencilerin ise boyları ortalama 2 cm uzadı.

EGZERSİZ SÜRESİ ARTTI

Günlük oyun, egzersiz ve spora ayrılan süre 182’den 192 dakikaya yükseldi. İstanbul’da öğrencilerin günlük egzersizi yüzde 40 artışla 25 dakikaya çıktı. 20 bin öğrenciyle yola çıktık, 6 milyonu aşkın öğrenci, ebeveyne ve öğretmene ulaştık. Diyarbakır, Mardin, Muş, Adıyaman ve Elazığ’ı da programa ekledik. 20 ilde 800 okulda uygulayacağız”.

EBEVEYNLERE DE EĞİTİM VERİYORUZ



Begüm Mutuş (Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü): “Uluslararası arenada en iyi uygulama örneği olarak gösterilen ‘Yemekte Denge Eğitim Projesi’, geçen yıl hayat bilgisi dersi kapsamında müfredata alındı. Çocuklarımız dengeli beslenmeyi ve tabağında neler olması gerektiğini, bir yasaklama olmadan neyi ne kadar tüketeceklerini öğrendi. MEB ile bu örnek projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Proje, okulöncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitimini kapsayacak içerik ve materyaller ile 2., 3. ve 4’üncü sınıfların algı ve öğrenme düzeylerine göre ayrıştırıldı. Ebeveynleri de yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendireceğiz”.

UZMANLAR: İDEAL KİLONUZU KORUYUN



Sebze-meyve, süt ürünleri, ekmek ve tahıllar, et-tavuk-balık-kurubaklagiller ve yağlardan dengeli miktarda ve çeşitlendirerek tüketin. Günlük en az 8-10 bardak su için. Fiziksel aktiviteye vakit ayırın. İdeal kilonuzu koruyun. Yemeklere ilave tuz eklemeyin. Turşu, salamura, tuzlu kuruyemiş, salça, tuzlu sosları tüketirken dengeyi koruyun. Kahvaltı başta olmak üzere öğünleri atlamamaya, ana öğünler arasında ara öğünleri de tüketmeye özen gösterin.

ABU DABİ İLE BAKALORYA KRİZİ



ULUSLARARASI Bakalorya (IB) Organizasyonu, her yıl bir ülkede dünyadan binlerce eğitimcinin katıldığı konferans düzenliyor. Geçen yıl bu konferans Türkiye’de yapılmıştı. Bu sene 24 Ekim’de 1000’in üzerinde konuşmacı ve eğitimci Abu Dabi’de toplanacak. Türkiye’den de alanında dünyaca tanınan iki Türk eğitimci konuşmacı olarak kabul edildi. 40’ın üzerinde öğretmen de katılımcı olarak başvuruda bulunup ücretlerini ödeyerek kayıt yaptırdı. Ancak iki eğitimcinin 10 Ekim’deki sunumları Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Bunun üzerine katılımcı olan diğer öğretmenler de gitmekten vazgeçti. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, toplantıya çok az süre kaldığı için IB yönetiminin teknik olarak toplantıyı iptal etme şansı kalmadığını belirterek, şunları söyledi: “IB yönetimi bu sunumların yapılması için elinden gelen her şeyi yaptı, ancak Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti politik olduğunu düşündüğümüz bu kararından vazgeçmedi. Hatta IB yönetiminin tüm ısrarına rağmen iptal gerekçesi dahi açıklanmadı. Bu durum karşısında sunum yapacak iki öğretmenimiz güvenlik endişelerini de dikkate alarak toplantıya katılmama kararı aldı. Durum derneğimiz tarafından üye okullarımıza duyurulunca, bundan rahatsız olan ya da güvenlik endişesi duyan okullarımızın büyük kısmı da bu toplantıya katılmaktan vazgeçti. IB yönetimi, öğretmen ve kurumlarımızın kararını haklı bularak katılım ücretlerini iade etme nezaketini gösterdi. Politik olduğunu düşündüğümüz bu nezaket dışı hareket tarzından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri hükümetini şiddetle kınarız.”