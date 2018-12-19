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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
19.12.2018 - 14:10, Son Güncelleme:/

Bu meslek lisesinin yıllık cirosu 1 milyon lira

Van’ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir yıl önce döner sermayeye geçti. Fabrika gibi çalışan okulun öğrencileri hem işi öğreniyor hem de yaptıkları işlerden kazanç elde ediyor. Okullar için masa, sıra, pano ile PVC pencere, şezlong, dolap yapıp, araç tamir eden öğrencilerin yıllık cirosu ise 1 milyon 53 bin 710 lira.

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Tuşba ilçesinde bulunan ve toplamda 736 öğrencisi, 68 öğretmeni bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl kasım ayında okulun mobilya, metal, inşaat alanında PVC bölümünü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirdi. Bu bölümlerde 120 öğrenci öğrenim görmeye başladı. Kentte bulunan birçok okulun işlerini alan, lise, bir okulun ihtiyacı olan masa, sıra, pano, bahçesinde potası, tenis masası, birinci kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler gibi birçok işi yapmaya başladı.

Fabrika gibi çalışan okul kısa sürede yaptıkları işlerle adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yıl döner sermayeye geçen okulun yıllık cirosu da 1 milyon 53 bin 710 lira oldu. Burada okuyan öğrenciler hem mesleği öğrenip hem de aile ekonomilerine katkı sunmaya başladı.

Bu meslek lisesinin yıllık cirosu 1 milyon lira

‘HEDEFİMİZ VAN’DAKİ ARA ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAMAK’
Okul Müdürü Orhan Sert, 2017 yılının Kasım ayında döner sermaye işletmesini aktif hale getirdiklerini söyledi. Sert, "Önce, mobilya ve metal, sonrasında da inşaat alanında PVC bölümü ile motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirdik. Biz bu döner sermaye işletmemizi açarken temel hedefimiz, Van’daki ara eleman ihtiyacını karşılamaktı. Öğrenciler kendi alanlarındaki işleri çok güzel öğrendi. Canla başla çalışıyorlar. Hepsi meslek sahibi oldular. Bir yılda ciromuz 1 Milyon 53 bin 710 lira oldu" dedi.

‘RESMİ KURUMLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ’
Kamu yararına iş yaptıklarını belirten Sert, bütün resmi kurumlardan destek beklediklerini söyledi. Şu anda birçok kurumun işlerini yaptıklarını belirten Sert, valiliğin kendilerine destek olması halinde çok memnun olacaklarını belirtti. Okullarında mobilya ve metal üzerine her işi yaptıklarını anlatan Sert şöyle devam etti:
"Bir okulun bütün ihtiyaçlarını masa, sıra, pano, bahçesinde potası, tenis masası, birinci kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler daha sayamadığımız birçok alanda üretim yapıyoruz. Tüm halkımızı ve resmi kurumları iş yaptırmaya davet ediyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi de bize sipariş verdi. Yeni yapılan havuz için şezlong ve dolapları okulumuz öğrencileri yaptı."

Bu meslek lisesinin yıllık cirosu 1 milyon lira

HEM OKUYUP HEM PARA KAZANIYORLAR
Döner sermayeye geçtiklerinden bu yana öğrencilerin de para kazandığını söyleyen Sert, "Her öğrencimize asgari ücretin belli oranlarında ödemeler yapıyoruz. Öğrenciler hem iş öğrenip hem de aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyor" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU
Okudukları bölümleri pratik olarak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler de, "Biz burada okuduğumuz bölümdeki işi öğreniyoruz hem de belli oranda para kazanıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Bu liseden mezun olduktan sonra iş bulmamız daha kolay olacak. Çünkü işverenler daha çok işi bilenlerle çalışmak istiyorlar" diye konuştu.

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