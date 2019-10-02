Bakan Selçuk'tan ‘Dünya Çocuk Günü’ paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait ‘Çocuğum Ben’ isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı. Videoda, sanatçı Ramazan Yumrutepe'nin, kum sanatıyla yaptığı çocuk figürlerinin görsellerine yer verildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait ‘Çocuğum Ben’ isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan bir videonun yer aldığı paylaşımda bulundu.
Şair haklıymış: “Gökyüzü gibi bir şeymiş bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyormuş.” Bugün gökyüzüne bakıp çocukluğumuzu bulma günü.#DünyaÇocukGünü pic.twitter.com/uh3Ykz5Ugk— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 1, 2019
Videoda, şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait ‘Çocuğum Ben’ şiiri, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin çocuk figürleri eşliğinde Gökben Baş tarafından seslendirildi. Selçuk, paylaşımında, "Şair haklıymış, 'Gökyüzü gibi bir şeymiş bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyormuş'. Bugün gökyüzüne bakıp çocukluğumuzu bulma günü" dedi.
Öte yandan, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün stüdyolarında hazırlanan video için kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin gönüllü destek verdiği öğrenildi.
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