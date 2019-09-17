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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk: Van’da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor
GeriEğitim Bakan Selçuk: Van’da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor
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Eğitim
AA
17.09.2019 - 15:18, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Van’da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlattık. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor" dedi.

Bakan Selçuk: Van’da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı. Selçuk, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi. Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı gördüğü için memnun olduğunu söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlattık. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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