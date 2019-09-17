Bakan Selçuk: Van’da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlattık. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı. Selçuk, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi. Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı gördüğü için memnun olduğunu söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlattık. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
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