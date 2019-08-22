Bakan Selçuk: Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okul başvurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okulun başvurduğunu açıkladı. Projeyle doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okulun başvurduğunu açıkladı. Bunun iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Sıfır Atık Projesine 32.000 okulumuz başvuru yaptı. Bu iyi bir başlangıç ama uzun bir süreç. Hepimizin, elimize aldığımız bir sayfa kağıdın önünü, arkasını, her noktasını bir değer ve servet olarak görmesini sağlayana kadar kat edecek yolumuz var” dedi.
ÇEVRE DOSTU TÜKETİM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projeyle doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğretmenlerinin iş birliğinde ilkokul öğrencilerine anlatılıyor.
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