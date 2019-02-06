Bakan Selçuk: Öğretmen bulmada en problemli bölgemiz Marmara

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. Komisyonda, Bakan Selçuk’un Bakanlık faaliyetleriyle ilgili bilgi vermesinin ardından milletvekilleri söz aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi hazırladığını ve Meclis Başkanlığı’na sunduğunu belirterek, AK Parti’nin bu teklifi dikkate almasını ve varsa eksikleri tamamlanarak kanunlaştırılmasını istedi. Eğitimdeki sorunların bir parti politikasıyla değil, milli politikayla aşılabileceğini söyleyen Kaya, “Bir an önce Öğretmenlik Meslek Kanunu çıksın” dedi.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınmasına yönelik seçim vaadinin hala gerçekleştirilmediğini belirten Kaya, bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, öğretmenin, öğrenci ve veliden korktuğu bir sistemde öğretmenlerden başarı beklenemeyeceğini ileri sürerek, “Öğretmen Koruma Kanunu hazırlanmalı. Öğretmen, ‘Arkamda devletimin, bakanlığın gücü var’ desin” diye konuştu.

'PİSA’NIN SİSTEMATİĞİ FARKLI'

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Van Çatak’ta ziyaret ettiği bir okulun dijital altyapı sahibi olduğunu gördüğünü ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. PİSA’nın sistematiğinin farklı olduğunu ve bu sistemde başarı için öğrencinin bu sistematiğe alışkın olması gerektiğini anlatan Yıldız, buna yönelik eleştirilerin dikkatle yapılmasını istedi. Atanamayan öğretmenlere yönelik de Yıldız, AK Parti iktidarları döneminde atanan öğretmen sayısının, önceki dönemlerdeki atama sayısı toplamından daha çok olduğunu söyledi.

'HADDİMİ BİLİYORUM, NEYE GÜCÜMÜN YETTİĞİNİN FARKINDAYIM'

Milletvekillerinin görüşlerini aktarmasının ardından söz alan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bütün büyük eğitim reformlarında büyük liderlerin etkisi bulunduğunu belirterek, “Böyle bir liderlik olmadan büyük eğitim reformu yapılmıyor. Benim de temel güvencelerimden biri Cumhurbaşkanımızın liderliği” diye konuştu.

Bakanlıkla ilgili meselelerde bir ayrıştırma ve kırılma yaratmak istemediğini anlatan Selçuk, AK Parti’nin bütün hizmetlerinin üzerine eksiklik gördükleri alanlarda birtakım eklemeler yapmak istediklerini belirtti. Ekonomik yeterlilik gerektiren konularda kişisel olarak bir şey söylemesinin mümkün olmadığını anlatan Selçuk, “Bu bir kabine, hükümet meselesi. Bir şey söylemem mümkün değil. Ben haddimi ve alanımı biliyorum. Neye gücümün yettiğinin farkındayım” dedi.

'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞINI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA GÖNDERDİK'

Bakan Selçuk, mesleki teknik eğitimin kendisi açısından büyük önem taşıdığını anlatarak şöyle konuştu:

“Herkesi yüksek öğretime teşvik etmeden, arada sahici şartlar sunarak, iş olanakları, istihdam stratejileri koyarak bir şey yaparsak... Bu ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde herkesin yüksek öğretim mezunu olduğu, bir istihdam travmasıyla karşılaşmasını önlememiz lazım. Bu 5-6 sene sonrasının büyük krizi. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını hazırlayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdik. Bakanlığın öngörüleri çerçevesinde bunu kamuoyunun görüşlerine sunacağız.

Özel okullara teşvik, tümüyle kaldırılmış olan bir şey değil, bir taktik değişikliği. Bugün ekonomik şartlar içerisinde ‘neyi, nasıl yapabiliriz’ diye konuşulduğunda şu anda bunun bu şekilde değil, orta vadede KDV veya başka iyileştirmelerle özel öğretimin devletin yükünü alması konusundaki olumlu bakışımız bugün de var, gelecekte de olacak. Bunu dönemsel olarak değerlendirip ana karar buymuş gibi ele almamakta yarar var.

Temel lise konusunda kanun gereği adım atılacak. Özel öğretim kurslarına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakış açısının biliniyor. Bu kurumların Türk eğitim sistemine katkısının ele alınması gerekiyor. Biz, sınav sistemine rehin vereceğimiz bir eğitim sisteminin içerisinde olamayız. Sınav sonunda kalan şey nedir, gerçek hayata nasıl bir yansıması var? ‘Biz sınava adam mı, insan mı yetiştiriyoruz?’ sorusunu çok temelde sormamız gerekiyor. Sistemin iyileşmesi halinde uzun vadede de bütün ülkelerde dershane diye bir şey, tamamlayıcı faktör var. Ama ana sistemi yutmamış vaziyette, yardımcı ve destek mahiyette. Bunu önce normalleştirmemiz, sonra tabileştirmemiz lazım.”

'ZORNULU HİZMET SÜRESİNİN 6’DAN 3 YILA İNDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, suçun şahsiliği bağlamında bir husus söz konusu değilse, KPSS sınavından 90 alan bir kişiye mülakattan asla 58 verilmeyeceğini, bakanlığı döneminde buna yönelik bir tek örnek gösterilemeyeceğini söyledi. Selçuk, bakanlığının HAVELSAN ile çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin önemli olduğuna değinen Selçuk, bu öğretmenlerin belirli bir ilde zorunlu hizmet sürelerinin altı yıldan üç yıla indirilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını, buna yönelik yasal düzenlemenin gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin atandıkları illerde altı yıl kalmak istemediklerini anlatan Selçuk, “Öğretmen tedarikindeki en problemli bölgemiz Marmara Bölgesi. Ondan daha problemli bölge yok. Diğerleri öğretmen tedariki bakımından yüzde 90’ın üstünde. Sözleşmeli öğretmenden şu anda vazgeçsek yüzde 70’e yakın geri dönüş oluyor” dedi.

Bakan Selçuk, ortaöğretimde ders sayısının azaltılmasına yönelik çalışmanın da sürdürüldüğünü belirterek, bu şekilde çocuğun, üniversitede yöneleceği alanda lisede derinleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Lise mezunlarının hemen hemen hiçbir beceriye sahip olmadıklarını anlatan Selçuk, sektörle işbirliği yaparak, bu öğrencilerin mezun olduklarında iş bulmalarına imkân sağlayacak sertifika sahibi olabilecekleri bir sistem oluşturduklarını belirtti.

Selçuk, Türkiye’nin veli, öğrenci ve öğretmenin mutlu olacağı bir eğitim sistemi kurmayı ve küresel rekabette yer alınmasını sağlamayı istediğini, buna yönelik temel şartların hazırlandığını söyledi.