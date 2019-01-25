Bakan Selçuk: Mesleki eğitimde şahlanış dönemine girdik

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitim öncelikli alanlar arasında görülüyor. Son olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları arasında yeni bir protokol imzalandı. Protokol ile İstanbul’da 89 mesleki ve teknik liseye eğitim içeriklerinin hazırlanması, yabancı dil eğitimi, staj ve istihdam alanlarında destek verilecek. Ayrıca okullardaki atölyelere modern ekipmanlar sağlanacak.

MESLEKİ EĞİTİME TALEP ARTACAK

Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimde şahlanış dönemine geçildiğini belirtti. Türkiye’de orta ve uzun vadede mesleki eğitime talebin artacağını dile getiren Bakan Selçuk, “Bugün çok büyük bir adımın atıldığı bir gün. Mesleki eğitimde düşüş vardı ve şimdi şahlanış dönemine geçiyoruz. Bugünü tarihe not düşün. 2023 Eğitim Vizyonu ile orta ve uzun vadede mesleki eğitime talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle işbirlikleri çok önemli. Teknolojinin üstsel artışı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bunu takip etmezsek tekillik çağının habercisi olarak okullarımızdaki eğitim işe yaramayacak. Bu protokol aslında çekirdek bir model. Ulusal ve uluslararası düzeyde de örnek bir model olmasını istiyoruz” diye konuştu.



EN BÜYÜK YATIRIM İNSANA OLAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sanayide ihtiyaç duyulan insan kaynağının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sanayide ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi önemli. Üretimin kodları değişiyor. Dünya dijitalleşiyor. Eğitim politikaları yönlendirici bir niteliğe sahip. Başarı için çok paydaşlı yapıların sorunlara çözüm bulması çok önemli. Milli teknoloji ve güçlü sanayi hedefimiz devam ediyor. Hem ortaöğretim hem de yükseköğretimde sanayi ve eğitim arasında büyük işbirlikleri sürüyor. En büyük yatırım insana yapılan. Okullarda kabiliyet eksiklerini gidermeliyiz. Bu protokolle meslek liselerinin eğitim içeriklerinin güncellenmesi ve atölye altyapılarına destek konusunda önemli bir adım attık.”

PROJE İSTANBUL’DAKİ TÜM OKULLARI KAPSAMALI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye’nin mesleki eğitimde çok önemli bir eşikten geçtiğini vurguladı. Avdagiç, “Bugün çok önemli bir eşikten geçiyoruz. Mesleki eğitimde bu eşiği geçemediğimiz için kalkınmada önemli sorunlar yaşadık. Bu tarihi projeyle okul iş dünyası arasında kalıcı bir işbirliği yapıyoruz. İstanbul’da mesleki ve teknik 428 okul var. Hala destek vermediğimiz 245 okulumuz kaldı. Bakanlıklarımızın desteğiyle bu projenin tüm okulları kapsamını istiyoruz” dedi.

İNGİLİZCE’DE MESLEK LİSELERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da projeyle VR teknolojisi, yapay zeka ile dil eğitimi konusunda destek sağlayacaklarını belirtti. Karaca, ayrıca yabancı dil okullarıyla mesleki ve teknik liselerdeki İngilizce yeterlilikleri geliştireceklerini söyledi.