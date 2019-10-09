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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
09.10.2019 - 12:55, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Selçuk öğrencilere, "Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil. 'Biz' dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. 'Biz' deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey, 'hepimiz, hep beraber' ifadesi" dedi.

Bakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Rektör Murat Yülek ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

'BU İŞİN EHLİ KİMDİR’ MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ'
Bakan Selçuk, ortaya konulan işlerin katma değerine bakılabilmesi için ehliyete ve liyakate ihtiyaç olduğunu söyledi. Selçuk, şöyle devam etti:
"Eğer biz bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bu ülkenin topraklarına hürmeti olan, bu ülkenin bayrağına saygısı olan, bütün insanlarımızı kucaklayarak yapmazsak; bütün beyinlerimizi bir araya getirmezsek, çok fazla mesafe almamız söz konusu değil. 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil. 'Biz' dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. 'Biz' deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey, 'hepimiz, hep beraber' ifadesi. 'Ben' ya da 'biz' demek yerine, 'hepimiz' deme ihtiyacına sahibiz. Bunun için de ehliyete hürmet etme şartı var. Bizden, benim görüşüme yakın, ya da akrabamdan ziyade, 'bu işin ehli kimdir' meselesi çok çok önemli.

SİZİ FARKLILAŞTIRAN NE?
Öğrenciler muhakkak öz geleceklerine yönelik olarak duygu, düşünce ve hareket planı geliştirmeli. Birçok öğrencide şöyle bir hal de görüyorum. Derslerinde çok başarılı olduklarından kendilerini iyi bir üniversite öğrencisi zannedebiliyorlar. Aslında iyi bir öğrenciyi ben, derste ne yaptığından daha çok, ders dışında ne yaptığından tanırım. Bir öğrenci derslerde belli notları alıp geçebiliyorsa, bu zaten onun vazifesi. Diplomayı herkes alıyor. Peki sizi farklılaştıran şey ne? Ders dışında yaptığınızdır. Acaba üniversite birinci sınıftan itibaren, ders dışında ne yapmayı planlıyorum? Üniversite bana ne tür fırsatlar sağlıyor? Hangi hobiyi geliştirdim, bir enstrüman çalabiliyor muyum? Herhangi bir dergiye abone miyim? Dört sene boyunca kaç kişiyle tanıştım? Bütün bunlarla ilgili bir hesap cetveline ihtiyacı var talebelerin. Talebelerin talep etmeye dikkat etmesi lazım. Eğer talep etmezseniz sadece rutini yerine getirirsiniz. Eğer talep ederseniz, sizin etrafınız birden bire genişler, havzanız büyür."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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