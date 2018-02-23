Aynı okulda 19 ikiz, 2 üçüz

Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cudibey Ortaokulu’nda, 5'inci sınıfta 5 ikiz, 6'ncı sınıfta 6 ikiz, 7'nci sınıfta 4 ikiz, 8'inci sınıfta ise 4 ikiz öğrenci eğitim görüyor.

İkizlerin yanı sıra 5'inci sınıf öğrencileri Ecren, Eren ve Cemre Reis ile 8'inci sınıf öğrencileri Yiğit, Nurselin ve Damla Ateş de üçüz olarak dikkati çekiyor.

Ortaokulda bu kadar ikiz ve üçüzün bir arada bulunması, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılanıyor. İkizler Özde ve Ekin Mani ile üçüzler Ecren, Eren ve Cemre Reis de 5-B sınıfında birlikte okuyor.

İkizler ve üçüzler okulda ilgi odağı haline gelince, yemekhanede, kantinde ve okul bahçesinde hep birlikte vakit geçirmeye başladı.

Öğrencilerden Selahattin Ulaş ve Ömer Kurtuluş Ercelep, Ecenaz ve Yazel Karaduman ile Gamze ve Gizem Karacelep tek yumurta ikizi. Yeşim ve Akın Özşahin, Elif Ezgi ve Yusuf Emir Koç, Taha ve Fatma Bakır, Murat ve Nazlı Küçükbekir, Elif Naz ve Ahmet Duhan Hamzaçebi, Rümeysa ve Enes Hacıoğlu, Ömer ve Edanur Şahin, Berkan ve Berra Şahin ile Ayşenaz ve Ferit Akyüz'ün de cinsiyetleri farklı.

Cudibey Ortaokulu Müdürü Olcay Bulut, son yıllarda ikiz çocukların sayılarının giderek artığını ve okullarında diğer öğrencilerin yanında 19'u ikiz, 2'sinin de üçüz olmak 44 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Bulut, ikiz öğrencileri Gamze ve Gizem Karacelep ile fotoğraf çektirdiğinde okuldaki ikizleri fark ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İkizlerimizden Gizem ile fotoğraf çektirdik. Ertesi gün koridorda karşılaştığımızda fotoğrafın nasıl çıktığını sordum. Bana 'öğretmenim benimle fotoğraf çektirmediniz, benim ikizimle fotoğraf çektirdiniz' dedi. O zaman ikiz öğrencilerin farkına vardım ve okulumuzda bulunan ikizleri araştırdım. Okulumuzda toplamda 44 öğrencimiz ikiz ve üçüz olarak eğitim alıyor. Bunlardan 3'ü tek yumurta ikizi, diğerleri ise çift yumurta ikizi. Tek yumurta ikizlerini öğretmenleri ve ben genellikle karıştırıyoruz. İkizleri cinsiyetlerinden ya da kendine has özelliklerinden ayırabiliyoruz. Ama onları karıştırmak da güzel bir duygu."

Hem kendi okullarında hem de diğer okullarda bulunan ikiz öğrencilerle ilgili bir proje yapmak istediğini söyleyen Olcay Bulut, "İkiz öğrenciler arasında çok yetenekli çocuklarımız var" dedi.

"DOĞUM GÜNLERİMİZ ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR"

Üçüz öğrencilerden Nurselin Ateş ise 1'i erkek olmak üzere 3 kardeş olduklarını ve üçüz olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Okulda kitap ve ödev eksiklerini kardeşlerinden tamamladığını söyleyen Ateş, "Özellikle doğum günlerimiz çok eğlenceli geçiyor. Okulda da ikiz ve üçüz öğrencilerin fazla olması okula ayrıcalık katıyor" diye konuştu.

Çift yumurta ikizlerinden Havva Duru Bezan de ikizi olmasından dolayı mutlu olduğunu, birbirlerine fazla benzemediklerini ve o nedenle ikiz olduklarını söylediğinde çoğu kişinin kendilerine inanmadığını vurguladı.

Gizem Karacelep ise kardeşiyle tek yumurta ikizi olduklarını belirterek, "İkimize de aynı şeyler alındığında kendimi kötü hissediyorum. Saçlarımız ve derslerimiz konusunda anlaşamıyoruz ve bazen kavga ettiğimiz oluyor" dedi.

Gamze Karacelep de ikiz olmanın farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Konuşabiliyor ve sırrınızı paylaşabiliyorsunuz. Aynı şeyleri de hissedebiliyoruz. Dışarıda birimiz düşüp ağladığında diğerimiz de ağlayabiliyor. Bize sorduklarında sebebini anlatamıyoruz" diye konuştu.

Ekin Mani ise 5'inci sınıflardan bir kaç ikiz tanıdığını ancak okullarında bu kadar ikiz ve üçüz olduğunu bilmediğini söyledi.

Çift yumurta ikizi Nevzat ve Ahmet Üçüncüoğlu ile aynı sınıfta eğitim gören Yiğit Eren Kansız da çift yumurta olmalarına rağmen ikizlerin birbirine çok benzediğini belirterek, zaman zaman isimlerini de karıştırdığını dile getirdi.