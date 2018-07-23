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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.07.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Atık malzemelerle matematik öğrenecekler

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Atık malzemelerle matematik öğrenecekler

Muş'ta 12 üniversiteden 30 öğrenci, atık malzemelerden tasarladıkları materyallerle köy ve il merkezindeki anaokulu öğrencilerine matematiği sevdirmeyi amaçlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Minikler Matematikle Oynuyor’ projesi kapsamında 12 üniversiteden 30 öğrenci, köy ve merkezdeki anaokulu öğrencileri için atık malzemelerden oluşan eğitici matematik materyalleri hazırlıyor.

Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri, proje kapsamında Materyal Geliştirme Atölyesi'nde atık malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor.

Öğrenciler atölyede materyal hazırlarken, karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor gibi atık malzemelerle makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da kullanıyor.

‘ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ SEVDİRMEK İSTİYORUZ’
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Abdulhamit Karademir gözetiminde çocukların matematik becerilerini geliştirmek ve sevdirmek için yapılan eğitici materyaller anaokullarına dağıtılacak.

Proje yürütücüsü Karademir, TÜBİTAK'a projenin başvurusunu geçen yıl yaptıklarını, projenin kabul edilmesiyle bu yıl uygulamaya başladıklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklara matematiği sevdirmek ve becerilerini geliştirmek olduğunu anlatan Karademir, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin birçok ilinden 30 öğretmen adayını misafir ettik. Hedefimiz proje kapsamında atık malzemelerden belli eğitimlerin sonunda öğrencilerin diledikleri matematik materyallerini tasarlamak. Üretilen bu materyaller merkez ve köydeki anaokullarına dağıtılacak. Burada amaç, onlara matematiği sevdirmek, matematiğe bakış açılarını değiştirmek, matematikle oyun oynamalarını sağlamak. Çocuklar eğlenerek öğrenecek. Öğretmen adayları da nasıl materyal yapılır, atık malzemeler nasıl kullanılır, nasıl değerlendirilir, nasıl hesaplı bir oyuncak elde edilir bunun yollarını öğreniyor."

‘BAKLİYAT DA KULLANIYORUZ’
Atık karton kutularını marketlerden temin ettiklerini söyleyen Karademir, şöyle konuştu:
“Materyallerde yumurta kolileri, çocuklara çok uzak olmaması sebebiyle mutfakta kullandığımız nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyat çeşitleri ile pet şişe ve kapaklarını da kullanıyoruz. İkinci defa kullanılabilecek her şeyi kullanmayı düşüyoruz. Materyallerin geliştirilmesinde hazır ürünlerden ziyade daha çok atık malzemeleri tercih ediyoruz. Doğaya da biraz saygı duymasını öğretiyoruz."

Hazırladıkları materyallerin atık malzemelerden oluştuğunu belirten Karademir, "Çocukların hem eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz hem de tüm duyu organlarını işlevsel hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz becerilerini geliştirmiş oluyor. Matematiğe farklı açılardan bakma şansı elde ediyorlar. Bu da onlar için büyük bir kazanç. İnsan sevmediği bir şeyi aktaramaz. Aktaramadığı zaman da öğretmenlik vazifesini yerine getiremez. Bizler öğretmen yetiştiriyoruz. Onun içinde öğrencilerimize sevdikleri şeyi çocuklara aktarmalarını öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

‘BİZİM İÇİN ÇOK MUTLULUK VERİCİ’
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Pelin Ayabaktı da kendini geliştirmek için projeye katıldığını söyledi.

Çocuklar için materyal hazırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Ayabaktı, "Köy çocukları için eğitici materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri ana sınıfı öğrencilerine vereceğiz. Bizim için çok mutluluk verici. Hem onlara hem de bize katkı sağlayacak. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Çocuklar bunlarla oynayacaklar ve kendilerini geliştirecekler" diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Yazgı Akyüz de projeyi sosyal medya aracılığıyla gördüğünü, projeye kabul edilmesiyle Muş'a geldiğini belirtti. Akyüz, projeyle iliği şunları söyledi:
"Merkez ve köylerdeki okul öncesi çocuklara faydalı olabileceğini düşündüğümüz materyaller tasarlama fırsatı bulduk. Burada olduğumdan mutluyum. Farklı materyaller gördüm. Kısa sürede materyal üretme gibi beceriler elde ettim. Ayrıca ilk kez yaptığım bir materyal okul öncesi kurumunda kullanılacak, bu da benim için heyecan verici. Mesleki gelişimime de katkı sağladı. Yaptığımız materyaller genellikle atık malzemelerden oluşuyor. Kullandığımız malzemelerle geri dönüşüme katkı sağlıyoruz."

Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Seval Şenay da çocuklar için çok güzel materyal hazırladıklarını anlattı.

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