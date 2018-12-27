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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.12.2018 - 15:48, Son Güncelleme:/

Ahşap oyuncak yarışması başlıyor

MEB, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak, yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmak, araştırma ve geliştirme odaklı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek oyuncakların tasarlanmasını sağlamak amacıyla Ahşap Oyuncak Yarışması düzenleyecek. Bu yarışma sayesinde, çocukları sağlıklı ahşap oyuncaklara yönlendirmeyi hedefliyorlar.

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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, şiddetten uzak ve sevgi odaklı, yaratıcı, üretken, teknoloji bağımlısı olmayan gençler yetiştirmek için harekete geçti. MEB, Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini, okul aidiyet duygularını artırmalarını ve tasarladıkları ahşap oyuncaklarla hayallerini yansıtmalarını istiyor. Bu yıl ilk kez yapılacak yarışma, temalı ve serbest olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek. Başvurular 7 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında ahsapoyuncak@meb.gov.tr adresinden yapılabilecek. 15 Nisan’nda seçici kurul tarafından yarışmaya katılabilecekler belirlenecek. Yarışmanın sonuçları 25 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.

YARIŞMA İKİ KATEGORİDE DÜZENLENECEK
Temalı kategoride; ‘okul öncesi eğitim’ alan 3-6 yaş grubu belirlendi. Okul öncesi dönemdeki çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bu dönemdeki çocukların el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine yönelik ergonomiye uygun, çocukların eğitim ortamlarını destekleyici, öğrenmeyi somutlaştıran aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen oyuncaklar tasarlanacak.

Serbest Kategori ise; 6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olacak. Herhangi bir temaya bağlı olmadan geliştirilen oyuncaklarla, öğrencileri teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırarak, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerine destek olmasını sağlayacak oyuncakların tasarlanması ve geliştirilmesi isteniyor.

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