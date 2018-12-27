Ahşap oyuncak yarışması başlıyor
MEB, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak, yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmak, araştırma ve geliştirme odaklı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek oyuncakların tasarlanmasını sağlamak amacıyla Ahşap Oyuncak Yarışması düzenleyecek. Bu yarışma sayesinde, çocukları sağlıklı ahşap oyuncaklara yönlendirmeyi hedefliyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, şiddetten uzak ve sevgi odaklı, yaratıcı, üretken, teknoloji bağımlısı olmayan gençler yetiştirmek için harekete geçti. MEB, Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini, okul aidiyet duygularını artırmalarını ve tasarladıkları ahşap oyuncaklarla hayallerini yansıtmalarını istiyor. Bu yıl ilk kez yapılacak yarışma, temalı ve serbest olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek. Başvurular 7 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında ahsapoyuncak@meb.gov.tr adresinden yapılabilecek. 15 Nisan’nda seçici kurul tarafından yarışmaya katılabilecekler belirlenecek. Yarışmanın sonuçları 25 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.
YARIŞMA İKİ KATEGORİDE DÜZENLENECEK
Temalı kategoride; ‘okul öncesi eğitim’ alan 3-6 yaş grubu belirlendi. Okul öncesi dönemdeki çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bu dönemdeki çocukların el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine yönelik ergonomiye uygun, çocukların eğitim ortamlarını destekleyici, öğrenmeyi somutlaştıran aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen oyuncaklar tasarlanacak.
Serbest Kategori ise; 6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olacak. Herhangi bir temaya bağlı olmadan geliştirilen oyuncaklarla, öğrencileri teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırarak, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerine destek olmasını sağlayacak oyuncakların tasarlanması ve geliştirilmesi isteniyor.
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