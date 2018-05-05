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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
İHA
05.05.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

‘Adalet sınıfı’nda katiplik eğitimi

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‘Adalet sınıfı’nda katiplik eğitimi

Mahkeme salonuna dönüştürülen sınıfta, hakim, savcı, avukat rolünü üstlenip dava senaryoları canlandırarak uygulamalı eğitim görüyorlar.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mahkeme salonuna dönüştürülen sınıfta, hakim, savcı, avukat rolünü üstlenip dava senaryoları canlandırarak uygulamalı eğitim gören zabıt katibi bölümü öğrencileri mesleklerine uygulamalı olarak hazırlanıyor.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümünde zabıt katibi olmak için eğitim gören 12 öğrenci için adalet uygulama sınıfı oluşturuldu. Okul idaresi ve velilerinde katkılarıyla oluşturulan temsili duruşma salonundaki sınıfta hakim, avukat, mübaşir ve zabıt katibi rolünü üstlenen öğrenciler, uygulamalı eğitim kapsamında arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirerek mesleklerine hazırlanıyor. Zabıt katipliği için on parmak klavye eğitimi de alan öğrenciler, mesleklerini hem teorik hem de pratik olarak öğrenmeye çalışıyor.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, idare olarak yapmaları gerekenleri sıraya koyduklarını belirtti. Aydoğan, "Meslek liseleri memleket meselesi dolayısıyla istihdam olabilecekleri yeni alanlar açalım, okulumuza kazandıralım. Bundan dolayı da zabıt katibi ihtiyacının olduğunu, Sarkışla'nın da Altınyayla ve Gemerek davalarının da burada görüldüğü neticesinde staj yapma imkânımızın da iyi olduğunu gördük. Protokoller yaparak adalet alanını da ilçemize kazandırdık. Sivas merkezde de bu alandan var ama ilçelerde sadece Sarkışla ilçemizde mevcut. Bizim öğrencilerimiz cumhuriyet savcılığı yazı işlerinde çalışacaklar. Zabıt katibi olarak çalışacakları için mahkeme ortamında da bu işi yapmaları gerekecek. Ona da adaptasyon sağlasın diye bu mekanı devletimizin katkılarıyla, vatandaşlarımızın katkılarıyla öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bir mahkeme ortamını sulh ceza, asliye ceza mahkemelerinin bire bir aynısını burada oluşturarak öğrencilerimizin burada eğitim almalarını sağlıyoruz" dedi.

Adalet bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Zeliha Ünlü derslerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Ünlü, "Adalet alanı olduğumuz için, özellikle çok yoğun konularımız var ama laboratuvarlarımızda uygulayarak daha iyi eğitim görüyoruz. Burada adalet laboratuvarımız da gerçek mahkemedeymişiz gibi oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

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