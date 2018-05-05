‘Adalet sınıfı’nda katiplik eğitimi

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mahkeme salonuna dönüştürülen sınıfta, hakim, savcı, avukat rolünü üstlenip dava senaryoları canlandırarak uygulamalı eğitim gören zabıt katibi bölümü öğrencileri mesleklerine uygulamalı olarak hazırlanıyor.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümünde zabıt katibi olmak için eğitim gören 12 öğrenci için adalet uygulama sınıfı oluşturuldu. Okul idaresi ve velilerinde katkılarıyla oluşturulan temsili duruşma salonundaki sınıfta hakim, avukat, mübaşir ve zabıt katibi rolünü üstlenen öğrenciler, uygulamalı eğitim kapsamında arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirerek mesleklerine hazırlanıyor. Zabıt katipliği için on parmak klavye eğitimi de alan öğrenciler, mesleklerini hem teorik hem de pratik olarak öğrenmeye çalışıyor.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, idare olarak yapmaları gerekenleri sıraya koyduklarını belirtti. Aydoğan, "Meslek liseleri memleket meselesi dolayısıyla istihdam olabilecekleri yeni alanlar açalım, okulumuza kazandıralım. Bundan dolayı da zabıt katibi ihtiyacının olduğunu, Sarkışla'nın da Altınyayla ve Gemerek davalarının da burada görüldüğü neticesinde staj yapma imkânımızın da iyi olduğunu gördük. Protokoller yaparak adalet alanını da ilçemize kazandırdık. Sivas merkezde de bu alandan var ama ilçelerde sadece Sarkışla ilçemizde mevcut. Bizim öğrencilerimiz cumhuriyet savcılığı yazı işlerinde çalışacaklar. Zabıt katibi olarak çalışacakları için mahkeme ortamında da bu işi yapmaları gerekecek. Ona da adaptasyon sağlasın diye bu mekanı devletimizin katkılarıyla, vatandaşlarımızın katkılarıyla öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bir mahkeme ortamını sulh ceza, asliye ceza mahkemelerinin bire bir aynısını burada oluşturarak öğrencilerimizin burada eğitim almalarını sağlıyoruz" dedi.

Adalet bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Zeliha Ünlü derslerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Ünlü, "Adalet alanı olduğumuz için, özellikle çok yoğun konularımız var ama laboratuvarlarımızda uygulayarak daha iyi eğitim görüyoruz. Burada adalet laboratuvarımız da gerçek mahkemedeymişiz gibi oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.