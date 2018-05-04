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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
04.05.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

800 öğrenciye burs desteği

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800 öğrenciye burs desteği

1173 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Satış Mekanı'ndan elde edilen gelirle bugüne kadar 800 öğrenciye burs desteği verildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi amacıyla kurulan 1773 İTÜ Satış Mekanı, kısa zamanda herkesin uğrak yeri haline geldi. Mağazada satılan ürünlerle sağlanan gelirle yüzlerce öğrenciye burs verildi. İTÜ Ayazağa Kampüsü Merkezi Derslik Binası'ndaki mağazada 200 ürünün satışı gerçekleştiriliyor. İTÜ kurumsal kimlik ve logolu tasarım ürünleri komisyonu öncülüğünde ve İTÜ Vakfı işletmeciliğindeki mağazadaki ürünlerin satışı www.1773itu.com adresinden de yapılıyor.

Giyim, kırtasiye ve aksesuar gibi farklı kategorilerdeki geniş ürün gamını müşterilerine sunan mağazanın hikayesini İTÜ Rektör Yardımcısı İletişim ve Pazarlama Direktörü Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu anlattı. Bu alandaki çalışmalarının 10-12 yıl önce başladığını söyleyen Sadıkoğlu, "Tasarladığımız kurumsal hediyelik eşyalar çok beğenildi. Satışa neden sunmadığımız soruldu. Biz de kurumsal hediyelik eşya tasarlarken bir logolu ürünler mağazası haline geldik. Amacımız üniversitenin hem öğrencilerinin hem mezunları ve mensuplarının aidiyet duygusunu geliştirirken öğrencilere burs imkânı sağlamaktı" dedi.

800 öğrenciye burs desteği

Prof. Dr. Telem Sadıkoğlu, mağazada çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün bulunduğunu söyledi. Sadıkoğlu, öğrencilerin, mezun ve mensuplarının daha fazla ürün satın alması çağrısında bulundu. Gelirlerin öğrencilere burs sağlamak gibi ulvi bir amaca hizmet ettiğini anlatan Sadıkoğlu, hedeflerinin daha fazla öğrenciye destek vermek olduğunu söyledi.

İTÜ Rektör Danışmanı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Gülname Turan ise 2012'den bu yana, 1773 İTÜ Satış Mekanı'nda satışa sunulan ürünlerde bu mağaza için gönüllü bir ekiple birlikte çalışıldığını söyledi. Turan, çalışmanın çok değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Çünkü yaptığımız çalışmaların öğrencilere burs olarak döneceğini biliyoruz. Tasarım ekibimize fikirler nereden geliyor derseniz, farklı yeni koleksiyon ve tasarım yöntemi teknikleri kullanıyoruz. Bu ürünler mağazada satışta. Öğrencilerimiz için de motive edici olan benzer projelerin sayısını arttırmayı istiyoruz. 1773 İTÜ Satış Mekanı için tüm öğrencilerimizin katılabileceği bir ürün tasarım yarışması açmayı planlıyoruz. İTÜ logolu ürünlere www.1773itu.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ürünleri alabilir ve her yerde yaşatabilirsiniz."

İTÜ Vakfı Koordinatörü Kenan Mete de online satış sayesinde Amerika ve Kanada dahil birçok yere İTÜ logolu ürünleri gönderdiklerini anlatarak, "En çok tercih edilen ürünlerimiz arasında kupa, termos, rozet, geri dönüşümlü kalem çeşitleri ile sweat ve tişört modelleri alıyor. Çeşitli ve özgün tasarıma sahip olan bir ürün yelpazesine sahibiz" dedi.

800 öğrenciye burs desteği


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