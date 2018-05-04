800 öğrenciye burs desteği

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi amacıyla kurulan 1773 İTÜ Satış Mekanı, kısa zamanda herkesin uğrak yeri haline geldi. Mağazada satılan ürünlerle sağlanan gelirle yüzlerce öğrenciye burs verildi. İTÜ Ayazağa Kampüsü Merkezi Derslik Binası'ndaki mağazada 200 ürünün satışı gerçekleştiriliyor. İTÜ kurumsal kimlik ve logolu tasarım ürünleri komisyonu öncülüğünde ve İTÜ Vakfı işletmeciliğindeki mağazadaki ürünlerin satışı www.1773itu.com adresinden de yapılıyor.

Giyim, kırtasiye ve aksesuar gibi farklı kategorilerdeki geniş ürün gamını müşterilerine sunan mağazanın hikayesini İTÜ Rektör Yardımcısı İletişim ve Pazarlama Direktörü Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu anlattı. Bu alandaki çalışmalarının 10-12 yıl önce başladığını söyleyen Sadıkoğlu, "Tasarladığımız kurumsal hediyelik eşyalar çok beğenildi. Satışa neden sunmadığımız soruldu. Biz de kurumsal hediyelik eşya tasarlarken bir logolu ürünler mağazası haline geldik. Amacımız üniversitenin hem öğrencilerinin hem mezunları ve mensuplarının aidiyet duygusunu geliştirirken öğrencilere burs imkânı sağlamaktı" dedi.



Prof. Dr. Telem Sadıkoğlu, mağazada çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün bulunduğunu söyledi. Sadıkoğlu, öğrencilerin, mezun ve mensuplarının daha fazla ürün satın alması çağrısında bulundu. Gelirlerin öğrencilere burs sağlamak gibi ulvi bir amaca hizmet ettiğini anlatan Sadıkoğlu, hedeflerinin daha fazla öğrenciye destek vermek olduğunu söyledi.

İTÜ Rektör Danışmanı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Gülname Turan ise 2012'den bu yana, 1773 İTÜ Satış Mekanı'nda satışa sunulan ürünlerde bu mağaza için gönüllü bir ekiple birlikte çalışıldığını söyledi. Turan, çalışmanın çok değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü yaptığımız çalışmaların öğrencilere burs olarak döneceğini biliyoruz. Tasarım ekibimize fikirler nereden geliyor derseniz, farklı yeni koleksiyon ve tasarım yöntemi teknikleri kullanıyoruz. Bu ürünler mağazada satışta. Öğrencilerimiz için de motive edici olan benzer projelerin sayısını arttırmayı istiyoruz. 1773 İTÜ Satış Mekanı için tüm öğrencilerimizin katılabileceği bir ürün tasarım yarışması açmayı planlıyoruz. İTÜ logolu ürünlere www.1773itu.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ürünleri alabilir ve her yerde yaşatabilirsiniz."

İTÜ Vakfı Koordinatörü Kenan Mete de online satış sayesinde Amerika ve Kanada dahil birçok yere İTÜ logolu ürünleri gönderdiklerini anlatarak, "En çok tercih edilen ürünlerimiz arasında kupa, termos, rozet, geri dönüşümlü kalem çeşitleri ile sweat ve tişört modelleri alıyor. Çeşitli ve özgün tasarıma sahip olan bir ürün yelpazesine sahibiz" dedi.





