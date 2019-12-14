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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.12.2019 - 14:34, Son Güncelleme:/

7 binden fazla üniversiteli Fransa’yı tercih etti

Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı.

7 binden fazla üniversiteli Fransa’yı tercih etti
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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransa Sarayı'nda dördüncü ‘Erasmus Istanbul’ partisi düzenlendi. Buchwalter, göreve geldiği 2016’dan bu yana öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler ve Fransa'da okumuş Türk öğrencileri bir araya getiriyor. Dördüncüsü düzenlenen Erasmus Istanbul etkinliği, Türkiye’deki üniversitelerden 200 öğrencinin katılımıyla yapılırken Fransız ve Türk öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 300'ü, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü geçti.

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