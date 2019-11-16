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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 16.11.2019 - 17:37, Son Güncelleme:/

684 öğrenciye ‘Tam Destek Bursu’

TED’in ‘Tam Destek Bursu’ programıyla LGS’de başarılı 484 öğrenci, uyum programı kapsamında Ankara’da bir araya geldi. Proje kapsamında ise Türkiye’deki 125 farklı okulda 684 Tam Destek Burslu öğrenci bulunuyor.

684 öğrenciye ‘Tam Destek Bursu’
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Türk Eğitim Derneği (TED), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okullarında okuyan maddi durumu yetersiz başarılı öğrencilere ‘Tam Destek Bursu’ veriyor. Bu kapsamda burs programına dahil olan 484 öğrenci, TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda düzenlenen uyum programında bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

‘TAM DESTEK BURSUMUZ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR’
TED’in bir kolej olmadığını, birinci görevinin Türkiye’nin her yerinde dünyayla rekabet edebilecek gençler yetiştirecek okullar açması olduğunu söyleyen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
"İkinci görevimiz, sivil toplum örgütü olarak eğitime yön vermek. TED’in son yıllarda yaptığı en büyük mücadelelerden bir tanesi, dershanelere karşı yapmış olduğu mücadele. Çünkü biz eğitimin okulda verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitimin vatandaşlarımıza, milletimize ve evlatlarımıza verilmesi ve en büyük sosyal adaletin yansıması gereken değer olduğuna inanıyoruz. Okulların dershane olmaması için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Üçüncü görevimiz ise, imkânı olmayan çocuklarımıza olanak sağlamak. TED olarak nitelikli burs vermeye çalışıyoruz. Tam destek bursumuz çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu sene itibariyle bu çocukların devlet okullarında maalesef alamadıkları İngilizce eğitimine yoğunlaşmaya karar verdik. Diğer amacımız ise, bu çocukların sosyalleşmelerini sağlamak, gönüllerince arkadaşlıklar ve dostluklar kurmaları."

‘TED’İN ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ’
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da, eğitim meselesinin özünde bir insan meselesi olduğunu söyledi. Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam dünyaya öncülük eden ülkelerin en önemli vasfının, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olduğunu belirten Akpınar, "Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden genç ve dinamik nüfusa sahip geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşmasında nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlı. TED bu noktada yeterli maddi imkânı olmayan başarılı çocuklarımızın eğitimlerinin destekliyor, Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağlayacak genç nesillerimize destek oluyor. Eğitim de fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar veren TED’in eğitimin desteklenmesi anlamında yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bu bursu kazanan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

‘BİRÇOK SOSYAL ETKİNLİĞİ YAPMA FIRSATI BULDUK’
Tam Destek Bursu programının öncelikle sadece akademik bir katkı sağlayacağını beklediğini söyleyen 11’nci sınıf öğrencisi Aydın Orhan, "Beklediğimizin yanı sıra, bize sosyal özgüven kazandırdığını da yaptığımız sosyal etkinliklerle fark ettik. Kendimizi geliştireceğimiz birçok sosyal etkinliği yapma fırsatı bulduk. Okulumdaki eğitimimiz bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Öğrenciler bu burs sayesinde edebiyat, matematik ve İngilizce dersleri alıyor” diye konuştu.

‘İHTİYACI OLAN HERKES BU BURSTAN FAYDALANMALI’
Üç yıldır burs programına dahil olduğunu belirten 11’nci sınıf öğrencisi Elif Erbiş ise, "Öncelikle İngilizce konusunda çok katkı sağladığını düşünüyorum. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle birebir ders işlediğimiz için çok fayda görüyoruz. Derslerdeki eksiklerimizi buradaki öğretmenler sayesinde kapatıyoruz. Bence ihtiyacı olan herkes bu burstan faydalanmalı. TED bana çok katkı sağladı, onlara da katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

TAM DESTEK BURSU NEDİR?
Devlet okullarında okuyan ve Liselere Geçiş Sınavları’nda (LGS) başarı elde edan öğrencilere dönük bir proje. Bu proje kapsamında öğrencilere maddi olanakların yanı sıra akademik anlamda eğitimler verilirken, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de öğrencinin gelişimi destekleniyor. Proje kapsamında Ankara’daki 85 okulda 484, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Bodrum ve Malatya dahil edildiğinde Türkiye’deki 125 farklı okulda 684 Tam Destek Burslu öğrenci bulunuyor.

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