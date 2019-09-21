325 bin dar gelirli öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maddi sıkıntı yaşayan 325 bin 415 öğrenci için ailelerinin hesabına 315 bin 77 liranın yatırıldığını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2003 yılından bu yana maddi sıkıntı yaşayan ailelerin liseye giden çocuklarına okula devam etmeleri koşuluyla ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ yapıldığını hatırlattı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilki 19 Eylül'de gerçekleştirildi ve 325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315 bin 77 TL teşvik ödemesi yatırıldı. 2003 yılından bu yana ise toplamda 16 milyon 270 bin 750 Euro değerinde ödeme yapıldı."
DEVAMSIZLIK ORANI YÜZDE 50 AZALDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri koşuluyla verilen şartlı eğitim yardımının hedef kitlenin devamsızlık oranlarını yüzde 50 azalttığı, özellikle okula devam eden kız çocuk sayısını arttırdığı belirtildi. Projeyle ailelerin çocuklarını okula göndermeleri konusunda olumlu bir fikre sahip olmaları ve çocuklarını okutma arzusu içerisinde olan yoksul ailelere düzenli nakdi destekle bu ailelerin ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesinin sağlandığı da ifade edildi.
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