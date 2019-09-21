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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim Haberleri325 bin dar gelirli öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı
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Eğitim
DHA
21.09.2019 - 15:53, Son Güncelleme:/

325 bin dar gelirli öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maddi sıkıntı yaşayan 325 bin 415 öğrenci için ailelerinin hesabına 315 bin 77 liranın yatırıldığını söyledi.

325 bin dar gelirli öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2003 yılından bu yana maddi sıkıntı yaşayan ailelerin liseye giden çocuklarına okula devam etmeleri koşuluyla ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ yapıldığını hatırlattı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilki 19 Eylül'de gerçekleştirildi ve 325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315 bin 77 TL teşvik ödemesi yatırıldı. 2003 yılından bu yana ise toplamda 16 milyon 270 bin 750 Euro değerinde ödeme yapıldı."

DEVAMSIZLIK ORANI YÜZDE 50 AZALDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri koşuluyla verilen şartlı eğitim yardımının hedef kitlenin devamsızlık oranlarını yüzde 50 azalttığı, özellikle okula devam eden kız çocuk sayısını arttırdığı belirtildi. Projeyle ailelerin çocuklarını okula göndermeleri konusunda olumlu bir fikre sahip olmaları ve çocuklarını okutma arzusu içerisinde olan yoksul ailelere düzenli nakdi destekle bu ailelerin ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesinin sağlandığı da ifade edildi.

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