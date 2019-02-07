3 milyon öğrenciye e-dershane
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda yeni dönem projelerini anlattı. Selçuk, “sistem, öğretmen ve okul” odaklı çalışmalarda temel yapının “büyük dijital dönüşüm” olduğunu belirtti.
Okul öncesinden itibaren çocuğu tanımayı sağlayan “e-portfolyo” uygulamasının başlatıldığını belirten Selçuk özetle şunları söyledi:
ÖNCE BAKANLIK
“Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital bir sistem üzerinden ‘öğrenen teşkilata’ dönüşmesi ana ilkemiz. Bir öğretmen akıllı tahtaya kaç kere dokunmuş, ne amaçla dokunmuş, bu dokunuşların ne kadarı eğitsel amaç taşıyor; şu anda bunu ölçme imkânımız var. Büyük dijital dönüşümle ‘öğrenen bir MEB’ sisteminin gelişmesini sağlayacağız.
SÜRPRİZ OLMAYACAK
Yeterince emin olmadığımız bir şeyi ülkeye uygulama niyetinde değiliz. Bir sürpriz niyetinde değiliz. ‘Neden hemen projeler hayata geçmiyor?’ Bütün meslek hayatım, çok ani değişikliklerin büyük sistemlerde kırılmalara ve problemlere yol açtığını görmekle geçti. Koşullar hazır olmadan her yeni çözüm bir sonraki problem demektir.
YAPAY ZEKÂLI YAZILIM
Temel liselerle ilgili son kararı bir anda almadık, aylardır üzerinde çalışıyoruz. Sistemi dershane üzerinden yorumlamaktan kaçınıyoruz. Bu sadece lise meselesi değil. Yükseköğretimde belli tasarımlar yapılmazsa ortaöğretim çöker. Hemen gelecek hafta devreye sokabileceğimiz bir yazılım var. Bir video kütüphaneyle Türkiye’nin en iyi hocalarından derslere öğrenciler ulaşacak. 3 milyon çocuk için kişiye özel yıllık takvim çıkarılması söz konusu olacak. Çocuk bir soruyu çözemediğinde yazılım otomatik olarak, ‘Sen 7’nci sınıfta şu soruyu çözememiştin, burada bir problem var, önce bunu anlamalısın’ diye önüne getirecek. Anlamadığın konu neyse sayfasını önüne getiriyor. İster dershaneye gitsin ister dağ başında olsun, Türkiye’nin en iyi hocalarından ders alma imkânı var. Bunun örneğini öğretmen de görecek. ‘Bu tempoyla gidersen geleceğin yer şurası’ diye yazılım söyleyecek. Çocuk neyi seçmek istiyorsa onun yükseköğretim kontenjan durumuyla ilgili bir akış çıkarıyor yazılım.
TASARIM ATÖLYELERİ
OECD’de duygusal ve sosyal beceri projesine katılıyoruz. Her ilkokula ve ortaokula bir mühendislik atölyesi söz konusu. 30 okulda pilot başlattık. Şu anda çocuğun spor hayatını, sınav ve okul hayatı öldürüyor. Çocuklar sınav mı-spor mu, sınav mı-sanat mı ikilemine düşüyor. Tasarım, beceri atölyelerinde binlerce tecrübe yaşatacağız. Bunun sonunda çocuk hangi mesleğe ilgi duyduğunu ilkokuldan itibaren içselleştirmeye başlayacak.”
MESLEK KANUNU HAZIR
Bakan Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini açıkladı. Selçuk, “Öğretmen tedarikindeki en problemli bölgemiz Marmara Bölgesi. Ondan daha problemli bölge yok. Diğerleri öğretmen tedariki bakımından yüzde 90’ın üstünde” dedi.
ZORUNLU HİZMET 6’DAN 3 YILA İNEBİLİR
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenler için zorunlu hizmet süresini 6 yıldan 3 yıla indirmeye yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Selçuk, “Mesleki teknik eğitim çok önemli. Bu ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde herkesin yükseköğretim mezunu olduğu, bir istihdam travmasıyla karşılaşmasını önlememiz lazım. Bu 5-6 sene sonrasının büyük krizi” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle