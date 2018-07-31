YKS kapsamında TYT ve AYT sonuçları açıklandı! Tercihler o tarihte başlıyor!

ÖSYM, günlerdir heyecanla beklenen YKS sonuçlarını dün gece yarısı adayların erişimine açtı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iyi bir üniversitede eğitim alma hayali kuran yüz binlerce öğrenci, tercih işlemleri hakkında bilgi almak adına araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılan sınavın sonuçları, üniversite adaylarının erişimine açıldı. Adaylar, YKS sonuçları ile edindikleri puana göre tercih aşamasına geçiş yapacak. Tercihler, ÖSYM'nin yayımladığı tarih aralığında, tercih kılavuzu aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İşte, YKS sonuçları bilgisi ve tercih kılavuzu hakkında bazı bilgiler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

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TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 7 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos Salı günü sürecek. Tercih süreci, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlanacak. Üniversite adayları, tüm bu süreç boyunca ÖSYM'nin yayımladığı güncel kılavuz bilgilerinden faydalanacak. Kılavuz bilgilerine yalnızca ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilinecek. Elektronik ortamda AİS üzerinden yapılmayan ve ÖSYM'ye posta ve benzeri yöntemlerle gönderilen tercih bildirim formları geçersiz sayılacak.

TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK

TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise yalmnızca kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.

YERLEŞTİRMEDE 5 PUAN TÜRÜ DE KULLANILABİLECEK

YKS sonuçları bilgisine göre adayların katılım gösterdiği test alanlarına göre hesaplanacak olan puanları, tercih aşamasında kullanılacak. TYT'den en az 150 puan alan bir aday, diğer puan türlerini de kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu puan türleri, üniversite adayının katılım gösterdiği teste göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL olarak sıralanabilecek. Y-TYT puanı ise her adayın girmesinin zorunlu olduğu ortak test olduğu için tercih döneminin sabit puan türü olacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL HERHANGİ BİR BÖLÜME YERLEŞEN ADAYLARIN KATSAYISI DÜŞÜRÜLECEK

2017 yılında YGS ve LYS olarak gerçekleştirilen üniversite sınavına katılım gösteren ve yaptığı tercih sonucu bir bölüme yerleşen adayların, bu yıl katılım sağladığı sınavdaki OBP katsayıları daha düşük olacak. Adayların bu yıl katılım sağladığı YKS'den aldığı ham puandaki OBP'lerin çarpılacağı katsayılar yarı yarıya düşürülecek.

ÖSYM'DEN TERCİH YAPARKEN OKUL TÜRÜ, YAŞ VE CİNSİYET UYARISI

ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bazı programlar aday puanlarına göre yerleştirme yaparken, bazı programlarda okul türü, yaş, cinsiyet ve sağlık gibi özel koşullar aranıyor. Bu aşamada programın yanında yer alan koşulları karşılamamasına rağmen tercih yapanların yerleştirmeleri ise geçersiz sayıalbiliyor. Bu kapsamda ÖSYM, adaylara "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü okumalarını tavsiye ediyor.

OKUL BİRİNCİLERİ İÇİN ÖZEL STATÜ

Okullarından birinci olarak mezun olan adaylar, YKS'de elde ettiği puanla birlikte, şartların elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Kısıtlı olan okul birinciliği kontenjanından, puanları yeterince yüksek olan öğrenciler etkin olarak faydalanabilecek. Okul birincileri için ayrılan kontenjanların dolmaması

durumunda boş kontenjan, genel kontenjana aktarılacak. Okul birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile erişebiliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için "C" olarak ilan edilen doğru cevabın "D" olarak düzeltilmesine karar verildi. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran'da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmişti.

YKS sonuçları 31 Temmuz Salı gününün ilk dakikalarında üniversite adaylarının erişimine açıldı. Üniversite eğitimlerine, aldıkları puan üzerinden yapacakları tercihler ile yön verecek olan adaylar, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. YKS sonuçlarında aldıkları TYT ve AYT puanları aracılığıyla Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan programları tercih listelerine ekleyebilecek olan adayların, bu işlemi yapabilmek için baraj puan üstünde alması gerekecek. İşte, YKS sonuçları ve tercih süreci hakkında bazı bilgiler Üç oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl ilk kez uygulanan YKS'nin sonuçları 'aday işlemleri' sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Üniversite tercihleri ise 7-14 Ağustos’ta yapılacak.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-YKS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için "C" olarak ilan edilen doğru cevabın "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

YKS giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALI?

Adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,

- Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,

- Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.

Tablo 1’de görüldüğü gibi, TYT’ye giren adayların %83,06’sı AYT’ye, %4,85’i ise YDT oturumlarına girmiştir.

TERCİHLER AĞUSTOS’TA

ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

ÖNLİSANS İÇİN 150, LİSANS İÇİN 180 PUAN KOŞULU

YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor. Peki kimler ön lisans, kimler lisans tercihinde bulunabilecek?

Önlisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Lisans programlarından tercih yapabilmek içinse AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.

TERCİH SÜRESİ İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemini tamamlayan adayların ekranda, “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görmesi gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapmak mümkün. Tercih süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Tercih işlemini tamamlayan adaylara, 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesinin çıktısını alarak saklaması öneriliyor.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

YKS istatistikleri açıklandı -



ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi. TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

YKS puan dağılımı

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı. TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:



"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama." AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde: "Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.