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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:/

2018 TYT puanı bu yıl nasıl kullanılacak?

ÖSYM, 2018 TYT’de 200 ve üzerinde alınan sınav puanının, 2019 YKS’de nasıl kullanılacağını duyurdu. Buna göre, 2018 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak belirlenen yüzdelik dilim değerleri, 2019 TYT’deki yüzdelik dilim değerlerine göre hesaplanan puana dönüştürülecek. Bu puan, nihai sınav puanı olarak kabul edilecek.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 200 ve üzeri sınav puanı olan adayların, bunu, 2019 YKS’de nasıl kullanabileceğiyle ilgili bir duyuru yayımladı. Buna göre, 2018 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak, yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. Daha sonra da referans alınan bu yüzdelik dilim değerleri, 2019-TYT’deki karşılık geldiği 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek.

ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

YÜKSEK OLAN PUANI ESAS ALINACAK
“2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak ‘yüzdelik dilim değerleri’ hesaplanacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak, yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2019-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, ‘Dönüştürülmüş Puan’ olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek. Hem 2018-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacak. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacak. Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecek. 2019 TYT nihai Sınav Puanı, 2019-YKS Kılavuzu’nda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.”

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