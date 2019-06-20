2018 TYT puanı bu yıl nasıl kullanılacak?
ÖSYM, 2018 TYT’de 200 ve üzerinde alınan sınav puanının, 2019 YKS’de nasıl kullanılacağını duyurdu. Buna göre, 2018 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak belirlenen yüzdelik dilim değerleri, 2019 TYT’deki yüzdelik dilim değerlerine göre hesaplanan puana dönüştürülecek. Bu puan, nihai sınav puanı olarak kabul edilecek.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 200 ve üzeri sınav puanı olan adayların, bunu, 2019 YKS’de nasıl kullanabileceğiyle ilgili bir duyuru yayımladı. Buna göre, 2018 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak, yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. Daha sonra da referans alınan bu yüzdelik dilim değerleri, 2019-TYT’deki karşılık geldiği 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek.
ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
YÜKSEK OLAN PUANI ESAS ALINACAK
“2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak ‘yüzdelik dilim değerleri’ hesaplanacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak, yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2019-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, ‘Dönüştürülmüş Puan’ olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek. Hem 2018-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacak. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacak. Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecek. 2019 TYT nihai Sınav Puanı, 2019-YKS Kılavuzu’nda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.”
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