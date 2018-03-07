ALES 2018 başvurusu ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı.. Cevaplar kitapçık üzerine

ÖSYM tarafından 6 Mayıs’ta yapılacak olan 2018-ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı. 2018-ALES’e son başvuru tarihi 15 Mart.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na 7-15 Mart tarihleri arasında elektronik ortamdan başvuru yapılacağını duyurdu:

"2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir."

2018-ALES İlkbahar Dönemi sınavı 6 Mayıs’ta 81 il merkeziyle Lefkoşa’da uygulanacak. 10.15’te başlayacak sınavın cevaplama süresi 150 dakika olacak. ÖSYM adayları kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirmeyle ilgili ayrıntılı bilgiler olduğunu ve başvuru öncesinde dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2018-AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2018-ALES) BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES'TE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

CEVAPLAR KİTAPÇIĞA İŞARETLENECEK

Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında (her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara

hiçbir işlem yapılmaz.