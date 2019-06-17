2 üniversiteye rektör atanacak
YÖK, Sağlık Bilimleri ile Sinop üniversitelerine rektör atayacak. Adaylar rektörlük için 28 Haziran’a kadar YÖK’e başvurularını yollayabilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Sağlık Bilimleri ile Sinop üniversitelerine rektör adaylığı için başvurular alınacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.
Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 28 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, bizzat veya postayla YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.
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