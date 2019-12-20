‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yürütülen yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan ‘100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’ başvuruları başladı. Yükseköğretim kurumları, başvurmak istedikleri alanlar için 20 Aralık’tan itibaren 10 Ocak saat 17.00'ye kadar ‘https://webuyg.yok.gov.tr/doktora’ adresinden başvurularını yapacak. İlan edilen öncelikli alanlardan, en fazla beş alan için en az üç kontenjan talep edilerek başvuru yapılabilecek. Bu aşamada sadece üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak. Öğrencilere yönelik başvurular, bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.

ÖNCELİKLİ ALANLAR GÜNCELLENDİ

‘100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’ kapsamında 100 öncelikli tematik alanda da güncelleme yapıldı. Bu kapsamda yeni eklenen öncelikli alanlar şöyle:

- Enerji depolama,

- Güç elektroniği,

- Motor teknolojileri,

- Savunma teknolojileri (Yönlendirilmiş ve yoğun enerji teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, yüzey ve kaplama teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri),

- Doğu Akdeniz çalışmaları,

- Kamu diplomasisi,

- Kırsal kalkınma,

- Soykırım çalışmaları,

- Uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk,

- dil ve konuşma terapisi,

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon.

Ayrıca bazı mevcut öncelikli alanlara da spesifik alanlarda çalışma konuları eklendi.