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    e-YDS İngilizce başvuruları başladı

    Hürriyet Eğitim
    14.02.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2018/3’e başvurular başladı. 10 Mart saat 14.45’de yapılacak olan e-YDS 2018/3’e başvurular 1 Mart’a kadar yapılabilecek.

    e-YDS 2018/3 İngilizce alanında, 10 Mart saat 14:45’de Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Adaylar, sınav başvurularını 14 Şubat-1 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

    14.30’DAN SONRA BİNAYA ALIM YOK
    Sınav cevaplama süresi 180 dakika. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olduğundan bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak belirlendi. 

    Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğunda, adayların sınav ücretini yatırması, sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

    e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla ÖSYM tarafından deneme e-Sınav hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli.

    Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/3 Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

    2018-ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2018 E-YDS) KILAVUZU

    DENEME E-SINAV UYGULAMASI

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