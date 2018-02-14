e-YDS İngilizce başvuruları başladı

e-YDS 2018/3 İngilizce alanında, 10 Mart saat 14:45’de Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Adaylar, sınav başvurularını 14 Şubat-1 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.



14.30’DAN SONRA BİNAYA ALIM YOK

Sınav cevaplama süresi 180 dakika. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olduğundan bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğunda, adayların sınav ücretini yatırması, sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.



e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla ÖSYM tarafından deneme e-Sınav hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli.

Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/3 Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

2018-ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2018 E-YDS) KILAVUZU



DENEME E-SINAV UYGULAMASI

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