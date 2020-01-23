Yarasa çorbası mı? Koronavirüs yılandan mı yarasadan mı bulaştı?

Çin'de bir grup bilim insanı, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk olarak bir insana yılandan bulaşmış olabileceğini ileri sürdü.

YARASA ÇORBASI MI?



Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

Özellikle sosyal medya virüsün kaynağının yarasa çorbası olduğu iddiası yoğun olarak ortaya atılmıştı.

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.

YARASADAN YILANA

Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.



Bu kapsamda, Çin’in Pekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Vey Ci ile Pekin, Nanning, Ningbo ve Vuhan kentinden araştırmacılar, yeni koronavirüsün bulaştığı bazı hastalardan aldıkları gen örneklerinden yola çıkarak belirledikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 koronavirüs ile karşılaştırdı.

Araştırmacılar, 2019-nCoV'daki protein kodlarının, daha çok Çin'de bulunan iki yılan türünün taşıdığı koronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi.

Çalışmada, bulguların virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Yılanların, Vuhan'da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini akıllara getirdiği belirtiliyor.

HENÜZ NET DEĞİL

Diğer yandan, Pekin'deki Zooloji Enstitüsü araştırmacı Cıng Ayhua, virüsün kayağıyla ilgili olarak genetik kodlamadaki benzerliklerin kendi başlarına yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Cıng, çalışmanın bulgularının ilginç bir hipotez olduğu ancak doğrulamak için daha fazla deneye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.



Virüs, SARS'a yüzde 80 benzerliği bulunması dolayısıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

"VİRÜS YARASALARLA İLİŞKİLİ OLABİLİR" İDDİASI

Diğer yandan, Çinli bilim insanlarınca yapılan bir araştırmanın, coronavirüsünün SARS örneğinde olduğu gibi bir yarasa türüyle ilişkili olabileceğini gösterdiği açıklanmıştı Araştırmayla ilgili yayımlanan raporda, virüsün yarasalardan kaynaklanıyor olabileceği, ancak yarasalar ile insanlar arasında henüz bilinmeyen aracıların da bulunabileceğinin tespit edildiği iddia edilmişti.

UZMAN UYARDI: YARASA ÇORBASINDAN KAYNAKLANDIĞI...

Dünyada yayılan ölümcül bir yeni salgın hastalığa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, zorunlu kalmadıkça kalabalığa girilmemesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, Çin Vuhan Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 6 ülkeye sıçrayan ve 17 kişinin ölümüne neden olan coronavirus salgını hakkında yaptığı açıklama ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hastalığın yayılma durumu ile ilgili bilgi veren Ali Şimşek, “Dünyada maalesef yeni bir salgın tehlikesi söz konusu. Çin’in Wuhan kentinde çıkan kaynak olarak henüz çok net bir bilgimiz yok ama yarasa çorbasından kaynaklandığı ya da hayvan pazarındaki insanlardan ortaya çıktığına dair bir takım bilgiler bize de ulaşıyor. Ama insandan insana geçtiğine dair de bilgiler söz konusu. Dolayısıyla kaynak Çin ama bunun temel kökeni henüz daha çok net değil. Yalnız virüs tespit edildi. Bunun genetik dizilimi ortaya çıkarıldı çok hızlı bir şekilde. Bu tıbbi açıdan gerçekten büyük bir başarı” dedi.

Tüm ülkelerin şu anda bir alarm durumunda olduğuna değinen Şimşek, “Maalesef de altı ülkede şu anda coronavirusun hastalara bulaştığı 571 civarında bir vak'a sayısı bildirildiği ve 17’sinin de kaybedildiğini şu anda biliyoruz. Bu vak'aların artmaması içinde tüm ülkeler şu anda bir alarm durumunda. Genelde hafif ve orta vak'alar çoğunluktadır ama nadir de olsa ağır vak'alar zatürreyle eşlik eden böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği ve sonrasında hastanın kaybıyla neticelenen tablolarda görülebilmektedir” diye konuştu.