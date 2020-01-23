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Dünya
AA
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 18:43, /

Yarasa çorbası iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu... Uzmanlar virüsün kaynağını açıkladı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Virüsün ortaya çıkış noktasıyla ilgili yarasa çorbası iddiası ortaya atılmıştı. Uzmanlar Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün kaynağının ne olduğunu açıkladı. Dünyaya hızla yayılan virüsün belirtileri neler? İşte tüm detaylar...

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Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ile ilgili sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı.

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Bu iddiaların en başında ise yarasa çorbası geliyordu...

3ÇİNLİ BİLİM ADAMLARI AÇIKLADI

ÇİNLİ BİLİM ADAMLARI AÇIKLADI

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor.

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Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

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Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.

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Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.

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Bu kapsamda, Çin’in Pekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Vey Ci ile Pekin, Nanning, Ningbo ve Vuhan kentinden araştırmacılar, yeni koronavirüsün bulaştığı bazı hastalardan aldıkları gen örneklerinden yola çıkarak belirledikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 koronavirüs ile karşılaştırdı.

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Araştırmacılar, 2019-nCoV'daki protein kodlarının, daha çok Çin'de bulunan iki yılan türünün taşıdığı koronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi.

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Çalışmada, bulguların virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

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Yılanların, Vuhan'da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini akıllara getirdiği belirtiliyor.

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Diğer yandan, Pekin'deki Zooloji Enstitüsü araştırmacı Cıng Ayhua, virüsün kayağıyla ilgili olarak genetik kodlamadaki benzerliklerin kendi başlarına yeterli kanıt olmadığını söyledi.

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Cıng, çalışmanın bulgularının ilginç bir hipotez olduğu ancak doğrulamak için daha fazla deneye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.

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Virüs, SARS'a yüzde 80 benzerliği bulunması dolayısıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

15DÜNYAYA HIZLA YAYILIYOR

DÜNYAYA HIZLA YAYILIYOR

Singapur Sağlık Bakanlığı şehirde bulunan, 66 yaşındaki Çin vatandaşı bir erkeğin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

16VİETNAM DA DUYURDU

VİETNAM DA DUYURDU

Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.

17SUUDİ ARABİSTANDA HİNDİSTANLI HEMŞİREDE VİRÜS GÖRÜLDÜ

SUUDİ ARABİSTAN'DA HİNDİSTANLI HEMŞİREDE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.

18ENDONEZYADA VİRÜS ALARMI

ENDONEZYA'DA VİRÜS ALARMI

Tempo gazetesinin haberine göre, başkentte bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle koronavirüs şüphesine karşı tecrit edildi. Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, koronavirüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen Çinli çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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Koronavirüs şüphesine karşı halktan paniğe kapılmamalarını isteyen Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, söz konusu kişiye virüsün bulaşıp bulaşmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

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Putranto, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaştı.

21SALGININDAN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI 639A YÜKSELDİ

SALGININDAN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI 639'A YÜKSELDİ

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, virüs Çin'de 639 vakada görüldü, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekti.

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Virüse bugüne kadar, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında Çin'in tüm eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerinde rastlandı.

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Bununla birlikte koronavirüs, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

24HUBEYDE KARANTİNA ALANI GENİŞLİYOR

HUBEY'DE KARANTİNA ALANI GENİŞLİYOR

Hubey'deki Vuhan, Huanggang ve Icou kentlerinde ulaşımın tamamen durdurulduğunun açıklanmasından sonra aynı uygulamanın eyalete bağlı diğer bazı ilçelerde de yapılacağı bildirildi.

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Ayrıca Sıçuan eyaletinden Hubey'e 135 kişilik sağlık personeli gönderileceği, ekip üyelerinin eyaletteki üniversite hastaneleri ve eyalet içindeki kentlerden seçildiği belirtildi.

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Vuhan'da ulaşımın durması, kente girişlerin yasaklanmasıyla halk yiyecek stoğu yapmaya başladı. Kente uygulanan karantina önlemlerinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

27HAVA YOLU VE DEMİR YOLU BİLETLERİNDE ÜCRETSİZ GERİ ÖDEME

HAVA YOLU VE DEMİR YOLU BİLETLERİNDE ÜCRETSİZ GERİ ÖDEME

Bu arada Çin'de 24 Ocak'tan itibaren Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Çin Devlet Demiryolları, ülke genelinde hava ve demir yolu seferlerinde isteğe bağlı bilet iadesi yapabilecek. Biletlerin iadesi durumunda geri ödeme masrafı alınmayacak.

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Çin'de 'Koronavirüs'ü alarmı

Çin'de 'Koronavirüs'ü alarmı

29Virüsün belirtileri

Virüsün belirtileri?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.?

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NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

32ABDDEN SEYAHAT UYARISI

ABD'DEN SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinin, seyahat edilirken "yüksek tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.

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Açıklamada, bölgede olan veya bölgeye seyahat edecek Amerikan vatandaşlarından, tedbirli olmaları, hasta insanlarla temasta bulunmamaları, hayvanlara yaklaşmamaları ve et ürünlerinden uzak durmaları istendi.

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Öte yandan, olası bir hastalık belirtisinde ne yapılması gerektiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması, başka insanlarla temasta bulunulmaması ve hasta halde seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi.

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Ayrıca, Çin yönetimi tarafından ABD vatandaşlarına karşı "keyfi tutuklamalar" ve "çıkış yasaklarının" uygulandığı ileri sürülürken, hastalığa ilişkin uyarıların dikkate alınması istendi.

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