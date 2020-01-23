Yarasa çorbası iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu... Uzmanlar virüsün kaynağını açıkladı

ENDONEZYA'DA VİRÜS ALARMI Tempo gazetesinin haberine göre, başkentte bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle koronavirüs şüphesine karşı tecrit edildi. Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, koronavirüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen Çinli çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.