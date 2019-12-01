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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.12.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Ukrayna’da Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti

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Ukrayna’da Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti

Ukrayna’nın liman kentlerinden biri olan Odessa’da, ülkeye alınmayan Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti.

Ukrayna’daki Odessa Havalimanı’nda bir grup Türk vatandaşı nedenini bilmedikleri bir şekilde ülkeye alınmadıklarını söyledi. Kendilerine havaalanında kötü muamele yapıldığını öne süren Türk vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Havalimanında görüntü çeken ve açıklama yapan bir Türk vatandaş, “Yaklaşık on gün önce geldiğimiz Ukrayna’da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor. Sınırda görevli polis memurları, bize bugün ülkeye alınmadıysanız yarın alınırsınız şeklinde sözler sarf edip, alay ediyor. Biz kaçak göçek insanlar değiliz. Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz. 10 eurodan 20 eurodan bir şişe suyu satıyorlar paramız kalmadı ekmek su bile vermiyorlar. Beni günlerce tuttuktan sonra geri gönderdiler ama hala orada vatandaşlarımız kaldı. İçlerinde kanser hastası olan var. En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi. Biz ülkemize ve devletimize hakaret etmelerini gerektirecek bir şey yapmadık. Ne için ülkeye alınmadığımızı açıklayamıyorlar bile. Hakarete uğradığımızı, suçsuz olduğumuzu Odessa’daki konsolosluğa ilettik geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Ukraynalılar bizim ülkemize geldiğinde biz onlara böyle davranmıyoruz. Biz misafirperver bir milletiz. Sesimizi Dışişleri Bakanlığımıza duyurmak istiyoruz. Allah rızası için bu insanların mağduriyetini giderin” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.

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