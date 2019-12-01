Almanya'dan ayrılan 30 bin göçmen Almanya'ya geri döndü

Alman Die Welt gazetesinin hükümet verilerine dayandırdığı habere göre ülkeden sınır dışı edilen ya da ülkesine gönüllü olarak dönüş yapan 28 bin 283 sığınmacı Almanya'ya geri dönüş yapmak için en az bir defa başvuruda bulundu.

Alman hükümetinin hazırladığı rapora göre 2012 yılından bu yana 22 bin 50 sığınmacı Almanya'da mülteci statüsüne kavuşmak için iki defa, 5 bin 916 kişi üç defa ve bin kadar kişi dört defa ve 294 kişi de beş ya da altı defa Almanya'da yaşayabilmek için başvuru yaptı.

Raporda başvuru yapan kişilerin taleplerinin kabul görüp görmediği ya da sınır dışı edilip edilmediklerine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Almanya'ya her yıl yüz binlerce kişi sığınma talebinde bulunuyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre son 8 yılda 1.78 milyon kişi sığınma talebiyle ülkeye giriş yaptı. 2019 yılında sığınma talebi reddedilen 3 bin 243 kişi yeni bir başvuru daha yaptı.

Son yıllarda yaşanan göçmen krizi sonrasında Almanya'nın bir milyondan fazla kişiyi göçmen statüsü ile ülkeye kabul ettiği biliniyor. Çok sayıda Alman siyasetçi Şansölye Angela Merkel'i göçmen politikası sebebiyle eleştiriyor.