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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
01.12.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Almanya'dan ayrılan 30 bin göçmen Almanya'ya geri döndü

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Almanya'dan ayrılan 30 bin göçmen Almanya'ya geri döndü

Her yıl yüz binlerce sığınmacı başvurusu alan ve 2010 yılından bu yana yaklaşık iki milyon kişinin mülteci statüsüyle giriş yaptığı Almanya'da sınır dışı edilen ya da gönüllü olarak ülkesine dönüş yapan 30 bin kadar göçmen Kuzey Avrupa ülkesine geri döndü. Sığınma talebi kabul görmeyen 294 kişi Almanya'da yaşayabilmek için beş ya da altı defa başvuru yaptı.

Alman Die Welt gazetesinin hükümet verilerine dayandırdığı habere göre ülkeden sınır dışı edilen ya da ülkesine gönüllü olarak dönüş yapan 28 bin 283 sığınmacı Almanya'ya geri dönüş yapmak için en az bir defa başvuruda bulundu.

Alman hükümetinin hazırladığı rapora göre 2012 yılından bu yana 22 bin 50 sığınmacı Almanya'da mülteci statüsüne kavuşmak için iki defa, 5 bin 916 kişi üç defa ve bin kadar kişi dört defa ve 294 kişi de beş ya da altı defa  Almanya'da yaşayabilmek için başvuru yaptı.

Raporda başvuru yapan kişilerin taleplerinin kabul görüp görmediği ya da sınır dışı edilip edilmediklerine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Almanya'ya her yıl yüz binlerce kişi sığınma talebinde bulunuyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre son 8 yılda 1.78 milyon kişi sığınma talebiyle ülkeye giriş yaptı. 2019 yılında sığınma talebi reddedilen 3 bin 243 kişi yeni bir başvuru daha yaptı.

Son yıllarda yaşanan göçmen krizi sonrasında Almanya'nın bir milyondan fazla kişiyi göçmen statüsü ile ülkeye kabul ettiği biliniyor. Çok sayıda Alman siyasetçi Şansölye Angela Merkel'i göçmen politikası sebebiyle eleştiriyor.

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