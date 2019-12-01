Tayland'da Türk turistleri taşıyan araç kaza yaptı: Yaralılar var
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Phuket kentinde Türk turistleri taşıyan araç kaza yaptı. Kaza sebebiyle Tayland asıllı sürücü Sophan Sahankrit ve 5 Türk turist yaralandı. Yaralı Türk turistlerin kimlikleri İsmail Doğan (35), Ergün Baş (36), İbrahim İnel (51), Gürsoy Sallı (46) ve Salih Koca (37) olarak duyuruldu.
Bangkok Post'ta yer alan habere göre Tayland'ın Phuket kenti yakınlarında Türk turistleri taşıyan araç kamyonetle çarpıştı. Dün gerçekleşen olayda 51 yaşındaki araç sürücüsü Sophan Sahankrit ve 5 Türk turist yaralandı.
Kaza sebebiyle Türk turistleri taşıyan aracın ağır hasar aldığı bildirildi. Aracın Türk turistleri Patong Plajı'ndan Phuket'e taşıdığı öğrenildi.
Kazanın ardından yaralılar Vajira Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada yaralanan Türk vatandaşlarının isimleri İsmail Doğan (35), Ergün Baş (36), İbrahim İnel (51), Gürsoy Sallı (46) ve Salih Koca (37) olarak duyuruldu.
İsmail Doğan ve İbrahim İnel tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Aralarında boğazına cam saplanan Salih Koca'nın da olduğu diğer 3 Türk vatandaşının tadavisi sürüyor.
Kamyonet sürücüsü Wattana Artduangdee'nin (30) kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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