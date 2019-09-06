Türkiye ile deniz sınırı anlaşması karşılığında Rum yönetiminden yüzde 30 ‘gaz parası’ teklifi
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve sondaj gerilimine son vermek amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya geçen ay yazılı sunduğu teklifin içeriğini açıkladı. Rum lider, Türkiye’nin Rumlarla deniz sınırı belirlemesi karşılığında, kendi sondajlarından elde edilecek gelirin yüzde 30’unu Kıbrıslı Türklere vermeyi teklif etti. Akıncı, Kıbrıs Türklerinin karar alma süreçleri içinde yer almaması nedeniyle teklifi ciddi bulmadı.
KIBRISLI Türklerin ‘ortak karar alalım’ çağrılarını sürekli reddeden Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos’ta yaptığı gayri resmi görüşmede karşı teklifte bulundu. Teklifin içeriği, sözlü yapılması nedeniyle açıklanmadı. Öte yandan Rum medyası, teklifin Akıncı üzerinden Türkiye’ye de gittiğini ileri sürdü.
ÖNCE SÖZLÜ SONRA YAZILI
Doğalgaz teklifini yazılı hale getiren ve görüşmeden sonra Akıncı’ya ulaştıran Rum lider Nikos Anastasiadis önceki gün içeriğini açıkladı. Rum medyasına konuşan Anastasiadis, diplomaside ‘non-paper’ adı verilen ve gayri resmi belge anlamına gelen teklifinin detaylarını şöyle anlattı:
Rum yönetimi, tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleriyle ilgili Kıbrıslı Türkleri bilgilendirecek.
Rumlar enerji çalışmalarından en erken 2022’de gelir elde etmeye başlayacak. Oluşturulan enerji fonundan Kıbrıslı Türklere yüzde 30 pay ayrılacak.
Türkiye, Kıbrıs Rum yönetimi ile Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sınır anlaşması imzalayacak.
Türkiye anlaşma imzalarsa, Kıbrıslı Türkler Kıbrıs sorunu çözülmese dahi enerji fonunun yüzde 30’unu çekebilecek
AKINCI ‘ORTAK YÖNETİM’ İSTEDİ
TEKLİFİ yeterli bulmayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türkleri enerji süreçlerinin dışında tutacak anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirterek, ‘ortak yönetim’ talebinde ısrar etti. Akıncı, Rum liderin iki kez reddettiği, BM, AB ve Kıbrıs sorunuyla ilgili ülkelere de sunduğu doğalgaz teklifinde, Kıbrıs çevresindeki enerji faaliyetlerinin BM şemsiyesi altında Rum ve Türklerin ortak yönetiminde ilerlemesini talep etti. Akıncı, enerji çalışmalarının ihale, kiralama, gelir ve gelirin kullanım şekline varıncaya kadar tüm süreçlere Kıbrıslı Türklerin katılımını istedi. Türk tarafı, Türk ve Rumların ortak karar alacağı BM denetiminde ayrı bir fon kurulmasını talep etti. Diplomatik kaynaklar, Rum teklifinin ‘Türkler reddetsin’ amacıyla hazırlandığı yorumunda bulundu.
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