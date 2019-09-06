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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye ile deniz sınırı anlaşması karşılığında Rum yönetiminden yüzde 30 ‘gaz parası’ teklifi

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Türkiye ile deniz sınırı anlaşması karşılığında Rum yönetiminden yüzde 30 ‘gaz parası’ teklifi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve sondaj gerilimine son vermek amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya geçen ay yazılı sunduğu teklifin içeriğini açıkladı. Rum lider, Türkiye’nin Rumlarla deniz sınırı belirlemesi karşılığında, kendi sondajlarından elde edilecek gelirin yüzde 30’unu Kıbrıslı Türklere vermeyi teklif etti. Akıncı, Kıbrıs Türklerinin karar alma süreçleri içinde yer almaması nedeniyle teklifi ciddi bulmadı.

KIBRISLI Türklerin ‘ortak karar alalım’ çağrılarını sürekli reddeden Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos’ta yaptığı gayri resmi görüşmede karşı teklifte bulundu. Teklifin içeriği, sözlü yapılması nedeniyle açıklanmadı. Öte yandan Rum medyası, teklifin Akıncı üzerinden Türkiye’ye de gittiğini ileri sürdü.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA YAZILI

Doğalgaz teklifini yazılı hale getiren ve görüşmeden sonra Akıncı’ya ulaştıran Rum lider Nikos Anastasiadis önceki gün içeriğini açıkladı. Rum medyasına konuşan Anastasiadis, diplomaside ‘non-paper’ adı verilen ve gayri resmi belge anlamına gelen teklifinin detaylarını şöyle anlattı:

Rum yönetimi, tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleriyle ilgili Kıbrıslı Türkleri bilgilendirecek.

Rumlar enerji çalışmalarından en erken 2022’de gelir elde etmeye başlayacak. Oluşturulan enerji fonundan Kıbrıslı Türklere yüzde 30 pay ayrılacak.

Türkiye, Kıbrıs Rum yönetimi ile Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sınır anlaşması imzalayacak.

Türkiye anlaşma imzalarsa, Kıbrıslı Türkler Kıbrıs sorunu çözülmese dahi enerji fonunun yüzde 30’unu çekebilecek

Türkiye ile deniz sınırı anlaşması karşılığında Rum yönetiminden yüzde 30 ‘gaz parası’ teklifi

AKINCI ‘ORTAK YÖNETİM’ İSTEDİ

TEKLİFİ yeterli bulmayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türkleri enerji süreçlerinin dışında tutacak anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirterek, ‘ortak yönetim’ talebinde ısrar etti. Akıncı, Rum liderin iki kez reddettiği, BM, AB ve Kıbrıs sorunuyla ilgili ülkelere de sunduğu doğalgaz teklifinde, Kıbrıs çevresindeki enerji faaliyetlerinin BM şemsiyesi altında Rum ve Türklerin ortak yönetiminde ilerlemesini talep etti. Akıncı, enerji çalışmalarının ihale, kiralama, gelir ve gelirin kullanım şekline varıncaya kadar tüm süreçlere Kıbrıslı Türklerin katılımını istedi. Türk tarafı, Türk ve Rumların ortak karar alacağı BM denetiminde ayrı bir fon kurulmasını talep etti. Diplomatik kaynaklar, Rum teklifinin ‘Türkler reddetsin’ amacıyla hazırlandığı yorumunda bulundu.

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