Trende yer bulamayan Greta Thunberg'in birinci sınıf bileti olduğu ortaya çıktı

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ün sosyal medya hesabında, "Almanya'da tıka basa dolu trenlerde seyahat ediyorum. Ve nihayet evime gidiyorum." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Noel için memleketi İsveç'e dönen Greta'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan manidar bir yanıt geldi.

Alman demir yolu devi Deutsche Bahn, Twitter'dan "Sevgili Greta biz demir yolu çalışanlarını iklim değişikliğine karşı mücadelede desteklediğin için teşekkürler. Geçtiğimiz cumartesi günü ICE 74 tipi trende seyahat etmenden memnuniyet duyduk. Yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışıyor. Birinci sınıf kompartımanındaki koltuğunda ekibimiz tarafından ne kadar dostça ve uzmanca ilgilenildiğini de yazsaydın daha iyi olurdu." dedi.

Deutsche Bahn'ın Greta'yı yalanlayan açıklamasına 16 yaşındaki iklim aktivisti yine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Greta, "Basel'den hareket eden treni kalkmak üzereyken yakaladım. Bu sebeple her iki trende de yerde oturduk. Göttingen'den sonra oturacak yer buldum. Sorun yok, sorun olduğunu da söylemedim. Tıka basa dolu trenler iyiye işaret çünkü bu durum tren seyahatine olan ilginin yüksek olduğu anlamına geliyor." yazdı.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!