Son dakika... Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi'nden ilk açıklama
Venezuela’daki darbe girişiminden sonra Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu Hürriyet’e ilk değerlendirmeleri yaptı.
Venezuela’daki darbe girişiminden sonra Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu Hürriyet’e ilk değerlendirmeleri yaptı. Mütevellioğlu şunları söyledi: “Şimdilik küçük bir grup olduğu söyleniyor. Savunma Bakanı, Maduro’nun yanında olduğunu açıkladı. Ordu içinde ve emniyette darbecilere destek var mı bilmiyoruz. Vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaşlardan olumsuz bir haber yok’
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