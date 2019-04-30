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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraf/Video: Reuters/EPA - İHA
30.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Venezuela'da darbe girişimi

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Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, darbe girişiminin Kolombiya destekli bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'da durumun sakin olduğunu, kontrolün orduda olduğunu aktardı.

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  • Venezuelada darbe girişimi
  • Venezuelada darbe girişimi
  • Venezuelada darbe girişimi
  • Venezuelada darbe girişimi
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Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. 

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.


Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Guaido'nun açıklama yaptığı videoda, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez'in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido'yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Leopoldo Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. 18 Şubat 2014'te başkent Caracas'ta yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları ise gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü.

Lopez hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve mahkeme heyetinin tanıklarının dinlenmesine izin vermediğini ileri sürüyor.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiğini ve Venezuela'daki durumun izlendiği bildirildi.

KÜBA VE BOLİVYA, MADURO HÜKÜMETİNE DESTEK VERDİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.


Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.


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