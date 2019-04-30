Son dakika... Venezuela'da darbe girişimi
Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, darbe girişiminin Kolombiya destekli bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'da durumun sakin olduğunu, kontrolün orduda olduğunu aktardı.
Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi.
Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.
Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.
Today at 5.50 am (Caracas time) Caretaker President @jguaido called people to the La Carlota base to join him with a group of active members of the armed forces. @leopoldolopez can be seen in the frame. "Usurpation ends today," he says. pic.twitter.com/AGcwVI7kIO— Caracas Chronicles (@CaracasChron) April 30, 2019
Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.
Guaido'nun açıklama yaptığı videoda, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez'in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido'yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.
Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Leopoldo Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. 18 Şubat 2014'te başkent Caracas'ta yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları ise gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü.
Lopez hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve mahkeme heyetinin tanıklarının dinlenmesine izin vermediğini ileri sürüyor.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiğini ve Venezuela'daki durumun izlendiği bildirildi.
KÜBA VE BOLİVYA, MADURO HÜKÜMETİNE DESTEK VERDİ
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.
Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.
Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 30, 2019
Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Convocamos a gobiernos de #AméricaLatina a condenar el golpe de Estado en #Venezuela e impedir que la violencia cobre vidas de inocentes. Sería un nefasto antecedente dejar que la intromisión golpista se instale en la región. El diálogo y la paz deben imponerse sobre el golpe.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 30, 2019
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