Son dakika: Trump İran kararını açıkladı
ABD Başkanı Trump açıklama yapıyor: İran terör örgütlerine destek vermektedir. İran terörün devlet sponsorudur. İran, Hizbullah, Hamas, Taliban ve El Kaide'nin destekçisidir. İran'la olan nükleer anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirmesini sağladı. Bu anlaşma utanç vericidir. Bu tek taraflı bir anlaşmadır. Nükleer anlaşmaya izin verirsem Ortadoğu'da silahlanma yaşanacak. Bu anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi. İran'ın nükleer bombasını bu kokuşmuş anlaşmayla önleyemeyiz. İran'la yapılan anlaşmadan çekiliyorum.
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