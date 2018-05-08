Son dakika: Trump'ın İran kararı sonrasında İsrail'den flaş hamle
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını açıklaması sırasında ajanslara düşen son dakika haberine göre, İsrail, Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde sığınakları açtığını, savunma sistemlerini de aktif hale getirdiğini açıkladı. AP'nin haberine göre, İsrail ordu sözcüsü gerekçe olarak Suriye'deki İran güçlerinin 'olağan dışı hareketliliğini' gösterdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki İran güçlerinin olağan dışı hareketi tespit edilerek ordu güçleri alarm durumuna geçirildi ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yer alan hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Açıklamada ayrıca Golan Tepeleri'nde yer alan sığınakların da açıldığı belirtildi.
NETENYAHU: MEMNUNİYET DUYDUK
İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun ABD’nin nükleer anlaşma ile ilgili kararını “cesur adım” olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Netanyahu, "İsrail, Trump'ın Tahran’daki terörist rejimle yapılan berbat anlaşmayı iptal eden cesur kararını tamamen desteklemektedir." sözleriyle ABD’nin kararını desteklediğini bildirdi.
Nükleer anlaşmanın İran’ın Ortadoğu’daki manevra kabiliyetini artırdığını öne süren Netanyahu, "İsrail baştan beri anlaşmaya karşıydı. Bu anlaşma, İran’ın nükleer bombaya ulaşmasına giden yolunu engelleme yerine bilakis yolunu kolaylaştırıyordu." ifadelerini kullandı.
İran’ın nükleer anlaşma ile balistik füze gücünü geliştirdiğini ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyayı tehdit ettiğini iddia eden Netanyahu, şunları kaydetti:
"İsrail bunun için, Trump’ın tarihi bir adım attığına inanıyor ve başta Başkan (Donald) Trump olmak üzere cesur yönetimine teşekkür ediyor. İsrail aynı zamanda ABD yönetimine, Tahran’daki terörist rejimle kararlı mücadelesinden dolayı da teşekkür ediyor."
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