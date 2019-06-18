Son dakika: Muhammed Mursi, Kahire'de defnedildi
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi, Kahire'de yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00'te Kahire'de defnedildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talebin Mısır makamlarınca reddedilmesine yönelik "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar" açıklamasında bulundu.
Muhammed Mursi'nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mursi'nin cenazesi, Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler'in (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi. Yerel saatle 05.00'te gerçekleştirilen define, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmadı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MURSİ’NİN NAAŞINDAN KORKUYORLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.
MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ
Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.
Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.
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