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    Dünya ayağa kalktı! 'Halkının özgürlüğü için öldürüldü'

    Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.

    AA
    18.06.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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    Dünya ayağa kalktı Halkının özgürlüğü için öldürüldüNext

    Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.

    Etiketler: ABD

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