Dünya ayağa kalktı! 'Halkının özgürlüğü için öldürüldü'

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.
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