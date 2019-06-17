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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.06.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Mısır'dan skandal karar! O talep reddedildi

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Mısır'dan skandal karar! O talep reddedildi

Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi

Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNDEN MISIR'A MURSİ İÇİN 'ACİL' ÇAĞRI

Uluslararası Af Örgütü, Mısırlı yetkililere ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin acilen soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi, Mursi'nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Mursi'nin ölümünü "oldukça şok edici" olarak yorumlayan Mughrabi, bu durumun Mursi'nin hapishanede gördüğü muameleye ilişkin ciddi sorular doğurduğunu kaydetti.

Mughrabi, "Mısırlı yetkililer, Mursi'nin hapishanedeki koşulları, sağlık hizmetlerine erişimi ve ölümüne acilen tarafsız, derinlemesine ve şeffaf bir soruşturma emri vermeli." çağrısında bulundu.

Mısırlı makamların, bir tutuklu olarak Mursi'nin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Mughrabi, Mursi'nin 6 yıllık hapishane hayatı boyunca dış dünyayla ilişkisinin kesildiğinin, ailesiyle avukatlarıyla ve doktorlarla kısıtlı oranda görüştüğünün altını çizdi.

Mughrabi, Mısır'ın hapishane koşulları, işkenceler ve mahkumlara kötü muamele hususunda kötü bir geçmişi olduğunu anımsatarak, "Bu durumda yetkililerin, bu tür bir kötü muamelenin Muhammed Mursi'nin ölümüne katkı sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi ve Mursi'nin haklarını ihlal edenlerden hesap sorulmasının sağlanması için bir soruşturma açılmasını daha da hayati bir öneme getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırdan skandal karar O talep reddedildi

MURSİ, SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ ANCAK MAHKEME DİKKATE ALMADI

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iki yıl önce sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmiş ancak bu uyarı mahkeme tarafından dikkate alınmamıştı.

Kahire Ceza Mahkemesinde, "yargıya hakaret" suçlamasıyla 6 Mayıs 2017'de hakim karşısına çıkarılan Mursi, yaklaşık dört yıl boyunca görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etmiş, ayrıca "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

Mursi'nin oğlu Abdullah, o dönem mahkemeden sonra yayımladığı açıklamada, "hukuksuz yargılama" sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet ettiğine dikkat çekmesine rağmen mahkeme tarafından dikkate alınmadığını belirterek, 3 Temmuz 2013'ten bu yana alıkonulan babasının hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Mursi’nin ailesi, bu yıl ramazan münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Mursi’nin hukuksuz şekilde, tek başına bir hücrede tutulmasından şikayet etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgileri olmadığına dikkati çekmişti.

Ailesi, Mursi'ye yapılanların Mısır'da ve tüm dünyada hukuka aykırı olduğun ifade edilmişti.

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'da temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti. 

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

 

Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
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