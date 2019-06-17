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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.06.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'dan ilk sözler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaretinde bir gazetecinin Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Haberi arabadan inerken aldığını belirten Erdoğan, "Maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi, demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir edayla, tamamıyla bir darbe ile Mısır'ın başına geçen zalim Sisi'nin, 50'ye yakın Mısırlıyı idam ettirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Batı, Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız ama öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta ve hatta 7 genci idam ettikleri bir haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi ülkelerin katılmasını tabii hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil. İşte bu süreç ne yazık ki şurada yaklaşık hemen hemen 5 yılı buldu. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşı ile beraber orada mahkum. Bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum, emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."


SİYASİLERDEN MESAJLAR

Mursi'nin vefatının ardından çok sayıda mesaj geldi.

İşte o mesajlardan bazıları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Darbe O’nu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun Mursi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına başsağlığı diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Muhammed Mursi darbecilerin mahkemesinde bugün şehit oldu...  Zulmedenler Hak katında karşılığını muhakkak bulacak, onurlu duruşu unutulmayacak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını herşeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır.

Binali Yıldırım: Kardeş Mısır halkı tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan kıymetli kardeşim Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.

Son dakika... Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
Son dakika... Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
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